Morre engenheiro agrônomo que caiu de carro enquanto ajudava vítimas das chuvas no RS

O engenheiro agrônomo Adroaldo Gabana, de 39 anos, que bateu a cabeça ao cair de uma caminhonete enquanto ajudava vítimas das enchentes na cidade de Muçum, no Rio Grande do Sul, morreu após 18 dias internado. Ele, que sofreu traumatismo craniano, chegou a passar por uma cirurgia para diminuir o inchaço do cérebro, mas não resistiu.

ANÚNCIO

O acidente aconteceu no último dia 7 de maio, quando Gabana estava de férias e se uniu a moradores da cidade gaúcha de Ciríaco, onde reside, e seguiu para Muçum. Enquanto o grupo ajudava as vítimas, o engenheiro se desiquilibrou e caiu da caçamba da caminhonete, batendo a cabeça com força no chão.

Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois levado por um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) até o município de Lajeado.

No último dia 9 de maio, ele passou por uma cirurgia para retirar parte do osso do crânio e descomprimir o cérebro. Desde então, ele seguia sem sedativos, mas ainda não tinha acordado do coma.

Na ocasião, a esposa dele, Jocenia Propodoski, disse que exames apontavam que Gabana ainda tinha atividade cerebral e que ele seria reavaliado. Porém, no sábado (25), ele teve a morte confirmada.

Tragédia das chuvas no RS

Dados da Defesa Civil mostram que, até domingo (26), o número de mortes causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul era de 169. Além disso, 56 pessoas seguiam desaparecidas.

Conforme o governo, dos 497 municípios gaúchos, 469 foram atingidos pelas enchentes. E a preocupação continua, já que as chuvas ainda atingem a região.

Outras quatro pessoas morreram de leptospirose, após contato com água contaminada, sendo que ainda há 800 casos suspeitos da doença no estado.