Militares que fizeram falso alarme de evacuação no RS foram afastados de suas funções

Moradores do bairro Mathias Velho, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, ficaram apavorados neste domingo após serem orientados por militares a deixarem suas casas por conta do rompimento de um dique que inundaria a região novamente. Acontece que não houve rompimento do dique e a prefeitura desmentiu a informação.

Nas redes sociais, vídeos mostram pessoas assustadas tentando retirar parentes e fugindo da região para evitar uma nova catástrofe. O Exército publicou uma nova se desculpando. “Militares que atuavam no Bairro Mathias Velho, souberam, sem confirmação, que um dique havia se rompido e imediatamente passaram a comunicar erradamente aos moradores da necessidade de evacuação das áreas consideradas em risco. O Exército Brasileiro esclarece que tal situação decorreu de um grave erro de procedimento”, disse a nota.

O Exército também afirmou que instaurou inquérito para apurar o ocorrido e que os envolvidos na divulgação da informação falsa serão afastados de suas funções durante a investigação do que classificou como “um grave erro de procedimento”.

Canoas foi um dos municípios mais atingidos pelas enchentes na região metropolitana de Porto Alegre, tendo onze bairros evacuados e cerca de 15 mil moradores retirados de suas casas para abrigos nas últimas semanas.

Em todo o Rio Grande do Sul, 160 pessoas morreram e 56 continuam desaparecidas nas enchentes e deslizamentos causados pelas chuvas das últimas semanas, de acordo com boletim da defesa civil do estado. Há também 1.256 casos suspeitos de leptospirose de pessoas que tiveram contato com as águas contaminadas.