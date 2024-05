Ciclone extratropical começa a se formar no sul do país nesta segunda-feira

Assolada por chuvas intensas e inundações, as atribulações da população no Rio Grande do Sul ainda não acabou. Um ciclone extratropical começa a se formar na costa do estado nesta segunda-feira e deve trazer ainda mais chuva, ventos intensos e riscos de temporais localizados. A costa sul do país deve enfrentar forte ressaca também nos próximos dias.

De acordo com a Metsul, uma série de pequenas áreas de baixa pressão vão se formar e darão origem a um centro de baixa pressão profundo na costa, trazendo volume de chuva de moderada a forte em alguns pontos do sul e do leste do Rio Grande do Sul. Nessas regiões e esperado um volume de chuva de 30 a 50 mm em poucas horas, com possibilidade de raios.

As rajadas de ventos devem ficar entre 30 km/h e 60 km/h na maior parte do Rio Grande do Sul, mas junto ao litoral sul os ventos podem atingir entre 80 km/ e 100 km/h. Essas rajadas mais fortes também estão previstas no litoral nordeste do estado e no planalto sul de Santa Catarina.

A previsão é de que na terça-feira o vórtice do ciclone esteja mais próximo do litoral e deve se afastar em direção ao oceano aberto nos próximos dias, afastando os efeitos da forte umidade que o sistema joga no continente.

De acordo com os meteorologistas, embora essa seja uma má notícia em curto prazo, pode ser muito positivo para o estado nos próximos dias, porque esse tipo de sistema costuma impulsionar ar seco para a região quando se afasta para o oceano, garantindo vários dias sem chuva e com sol, o que poderá ajudar a baixar os níveis de rios e lagoas em todo o estado.

Na quinta e sexta-feira, a previsão já é de que o sistema esteja muito longe do litoral e o sol deve aparecer, com períodos mais nublados ao amanhecer.