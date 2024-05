A Inteligência Artificial está ajudando a otimizar a energia solar: confira os avanços

A inteligência artificial (IA) nos processos industriais está revolucionando a maneira como as empresas operam, melhorando a eficiência, precisão e tomada de decisões. Por exemplo, essa tecnologia permite a análise de grandes volumes de dados em tempo real, otimizando processos de produção e reduzindo desperdícios. E essa lógica, e tecnologia, também está sendo aplicada à geração de energia.

A Inteligência Artificial revolucionou a fabricação de painéis solares, permitindo melhorar a eficiência no processo produtivo e reduzir significativamente os custos de produção. A equipe da Universidade Bar-Ilan, liderada pela Dra. Hannah-Noa Barad e pelo presidente da universidade, Prof. Arie Zaban, afirmou que esses avanços representam o futuro da energia solar.

"Através da combinação destas duas tecnologias, energia solar e reciclagem de dióxido de carbono, seremos capazes de reduzir as emissões de CO2 e avançar para a energia verde. Isso será de grande ajuda para enfrentar a crise climática no futuro", explicou a doutora Barad.

Mas, acima de tudo, a Inteligência Artificial e sua capacidade de "aprender" serão a chave. "Essa tecnologia otimiza a gestão de energia solar ajustando automaticamente as configurações do regulador de acordo com as condições ambientais e prevendo o comportamento das baterias. Isso garante um desempenho ideal em qualquer ambiente", explica Jordan Butler, CEO e fundador da Cleanlight.

Os dois avanços chave: otimização de dados em seu funcionamento e, por outro lado, a criação de novos painéis melhorados graças à IA. Vamos revisar os detalhes.

Inteligência Artificial para otimizar soluções solares

Sob esta lógica, Butler explica que a Inteligência Artificial transforma um processo que já é amigo do ambiente (por ser uma energia limpa) em algo mais eficiente, mesmo em cenários adversos. A startup chilena Cleanlight se dedica à fabricação de torres solares móveis de iluminação, comunicações e vigilância, que garantem a continuidade operacional em locais e áreas remotas do setor industrial, mesmo em condições climáticas extremas.

Esta tecnologia limpa e renovável permite uma economia significativa nos custos de combustível e reduz a pegada de carbono, especialmente na indústria mineradora, uma das mais poluentes, agora com a IA, seus benefícios serão multiplicados.

"Aprendizado de máquina" a chave para melhorias com IA

O conceito de "aprendizado de máquina" aponta para a ideia de que "a máquina aprende", e isso é exatamente o que a Inteligência Artificial voltada para soluções solares (e energéticas em geral) faz. À medida que a fonte de IA (por exemplo, um computador) é conectada ao dispositivo em si, irá ajustando automaticamente as configurações do regulador de acordo com as condições ambientais e prevendo o comportamento das baterias, tudo para fornecer um funcionamento mais otimizado e transformar esse fluxo de energia em um recurso ainda mais otimizado.

De forma semelhante aos sistemas DAS inteligentes (Integração ‘inteligente’ do sistema de aquisição de dados - Data Acquisition System ou DAS, em inglês), a análise de desempenho de projetos está cada vez mais dependente de técnicas de ML para descobrir problemas sistêmicos. Com dados disponíveis com uma resolução temporal de até um minuto (ou até menos) e provenientes de vários anos de operação, os modelos de ML estão se tornando suficientemente robustos e confiáveis.

Em termos simples, a IA aprenderá a regularizar a forma como a energia é armazenada e distribuída, primeiro para maximizar o recurso (neste caso, o sol), mas também para proteger a vida útil das baterias.

A cruzada ambiental da energia solar

Além dos avanços graças à IA, a energia solar em nível mundial é uma contribuição para o cuidado de nosso planeta. E além disso, permite levar energia para lugares onde as instalações tradicionais não chegaram.

Os sistemas fotovoltaicos também podem ser utilizados em áreas rurais para fornecer energia confiável e sem poluição, melhorando a qualidade de vida das comunidades e contribuindo para o desenvolvimento local. Nas áreas urbanas, a utilização de equipamentos solares ajudaria a otimizar a iluminação pública, tornando as cidades mais seguras, eficientes e sustentáveis.

"Nosso objetivo é criar um impacto positivo tanto ambiental quanto econômico. Ao reduzir a dependência de combustíveis fósseis e promover o uso de energia solar, contribuímos para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para a mitigação das mudanças climáticas," comenta Butler.

A startup, que participará novamente este ano na Exponor 2024, focará nos próximos anos em três áreas-chave: expansão das capacidades de fabricação, desenvolvimento contínuo de tecnologia IA e ampliação da presença nos mercados globais.

Novos painéis projetados com a ideia de uma IA

E que outros avanços observamos? Uma nova geração de painéis com novos componentes. E a fórmula foi criada com IA. Pesquisadores da Universidade Bar-Ilan, perto de Tel Aviv, a quem citamos no início, alcançaram um marco na ciência dos materiais e da energia solar ao desenvolver um painel solar que integra até 676 materiais diferentes.

Estes novos materiais têm a capacidade de transformar a energia solar em eletricidade, graças a um design apoiado pela Inteligência Artificial (IA). Durante uma recente visita a Washington, a equipe apresentou um desses novos painéis solares à vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, em reconhecimento ao seu apoio às práticas de energia verde e ao meio ambiente. Sem dúvida, esse gesto destaca o potencial global que essa inovação revolucionária tem no campo da energia solar.