Enfermeira agride funcionária de sorveteria por ‘ataque de ciúmes’ no México

O calor da Cidade do México e da área metropolitana tem levado muitos cidadãos a aumentar seu consumo de líquidos; além disso, algumas pessoas compram picolés ou sorvetes para saciar a sede. Os apaixonados também organizam encontros que incluem uma parada em uma sorveteria, mas isso pode levar ao fim do relacionamento?

Nas últimas horas, começou a popularizar-se, através de várias redes sociais, a gravação de uma câmera de segurança que mostra o momento em que uma suposta enfermeira agrediu uma funcionária de um estabelecimento por “flertar com seu namorado”. O meio Telediario explicou como começou o conflito, “aconteceu quando o casal chegou à sorveteria para comprar alguns sorvetes e quando a vendedora entregou primeiro ao homem, ela explodiu em fúria”.

A agressora pegou tudo o que tinha ao seu alcance para lançar contra a trabalhadora, que rapidamente saiu do local para evitar lesões. Apesar do homem segurá-la pelos braços, ela não parou de lutar para atacar a jovem.

Fora do estabelecimento, a suposta enfermeira continuou batendo, mas agora em seu namorado, que apenas se defendeu dos ataques. Até o momento, não se sabe se a vítima irá apresentar queixa pelo ocorrido.

O vídeo tem mais de 250 mil reproduções em várias redes sociais, onde se podem ler comentários como “Mas e se esse cara tivesse batido na mulher por ciúmes. Já o teriam levado para a cadeia, teriam dado uns socos nele. E vocês sabem como as mulheres reclamam, mas como foi ao contrário, não há problema, não acontece nada”, “Hahaha vamos fazer com que a demitam do lugar onde trabalha, imagine como ela trata os doentes se fica assim por um sorvete.... Quem está comigo” ou “Ela se transformou em ciumenta tóxica”.