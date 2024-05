Torcedor perde a aposta, fica violento e agride a esposa, mais um caso de feminicídio

O futebol desperta paixões, mas em alguns casos o fanatismo dos torcedores dos times locais chega a extremos, como aconteceu com Lucio Jonathan “N”, que agrediu sua esposa após a derrota do Rayados para o Cruz Azul.

ANÚNCIO

A vizinha do bairro Villas de San Carlos, em Apodaca, pediu ajuda porque na noite de domingo seu marido se mostrou agressivo pela derrota do time de futebol Monterrey.

O marido ameaçou a mulher e causou estragos na casa.

Lucio Jonathan "N"., de 32 anos, ficou à disposição do Ministério Público.

Mas este não foi o único caso de violência. A Guarda de Proximidade salvou outras três mulheres que estavam sofrendo agressões e ameaças de seus parceiros.

A autoridade conseguiu colocá-las em segurança e encaminhar os responsáveis ao Agente do Ministério Público Orientador (AMPO), para que sejam apuradas as responsabilidades.

Num dos casos ocorridos na colônia Ciudad Natura, os elementos preventivos tiveram que derrubar a porta de entrada de uma casa, onde uma mulher estava sendo agredida por seu marido, identificado como José Luis N, de 28 anos, mecânico de profissão.

ANÚNCIO

Os agentes preventivos ouviram os gritos da mulher, de 38 anos, pedindo ajuda.

De acordo com os paramédicos, a mulher sofreu um hematoma na testa, contusão no osso zigomático esquerdo, hemorragia no olho direito e uma possível fratura no septo nasal.

O suposto agressor pego em flagrante foi detido.

Num outro caso ocorrido numa casa no centro de Apodaca, uma mulher ligou para o 911 em busca de ajuda, pois seu parceiro a agrediu e a ameaçou com uma faca, dizendo que a mataria.

A mulher aproveitou que o parceiro entrou no banheiro para pedir ajuda.

Uma vez que o acusado Luis Alberto "N"., de 28 anos, saiu de sua casa, foi preso em posse da faca.

Numa outra situação de agressão, uma mulher da colônia Arboledas de Apodaca denunciou que seu ex-parceiro Jorge "N"., de 38 anos, entrou em sua casa na noite de domingo para agredi-la e ameaçá-la de morte para que ela voltasse para o seu lado.

Embora o suspeito tenha fugido em direção à cidade de Guadalupe, ele foi seguido por guardas de proximidade e detido naquele município.