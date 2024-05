“Ele parece ainda mais perfeito”, Keanu Reeves reaparece com novo visual de cabelo curto e encanta as fãs

Keanu Reeves é um dos atores mais famosos e bem-sucedidos de Hollywood, que conquistou o amor de milhares de fãs não apenas por sua beleza, mas também por seu carisma e personalidade.

ANÚNCIO

E é que o ator tem mostrado ser um verdadeiro cavalheiro e, claro, tem talento e estrelou filmes como Matrix, John Wick, Caçadores de Emoção e A Casa do Lago.

Keanu sempre foi caracterizado por ter cabelos longos e barba que exibe com seus cabelos grisalhos sem medo, mas recentemente mudou de visual e surpreendeu a todos.

O novo visual de Keanu Reeves com o qual ele parece ter 20 anos e desperta paixões

Atualmente, Keanu Reeves está em Los Angeles gravando seu novo filme Outcome, dirigido por Jonah Hill e co-estrelado por Cameron Diaz, e mudou de visual.

Os paparazzi capturaram o famoso ator gravando cenas com um novo visual com cabelo curto e barba, e muitos lembraram de como ele parecia no início de sua carreira, despertando paixões.

"Adoro assim, com o cabelo curto", "quando eu achei que esse homem não poderia ficar mais sexy", "meu Deus, que homem tão perfeito, adoro", "os anos passam e ele fica cada vez melhor", "uau, ele está mais bonito do que nunca, amo ele", "que inveja da namorada, quero um homem tão bonito e perfeito", e "com cabelo longo ele fica bonito, mas com o cabelo curto meu Deus, que sexy", foram alguns dos elogios recebidos.

Atualmente, o ator tem um relacionamento sólido com a pintora Alexandra Grant, com quem já apareceu em diferentes eventos e tapetes vermelhos, mostrando seu amor com beijos e de mãos dadas.

Embora muitos a tenham criticado, dizendo que ela é muito "feia e velha" para ele, mesmo sendo mais nova, ele deixou claro que não se importa com o que dizem, pois seu amor é real e ele se sente orgulhoso de tê-la.