Vídeo mostra pessoa suspeita de atacar jovem com ácido em rua no PR; garota teve lesões graves

Polícia divulga imagem de pessoa suspeita de atacar com ácido a jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, no PR

A Polícia Civil divulgou imagens da pessoa suspeita de ter atacado com ácido a jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, no município de Jacarezinho, no Paraná. As imagens mostram que ela usava uma peruca loira, roupas pretas e caminhava carregando uma sacola (assista abaixo). Ainda não se sabe se é um homem ou uma mulher.

O ataque aconteceu na tarde de quarta-feira (22). Isabelly voltava da academia e caminhava por uma rua, quando o agressor se aproximou dela. A pessoa jogou o líquido contra a jovem, atingindo seu rosto e peito. Além disso, ela chegou a ingerir a substância.

“Uma pessoa disfarçada com uma peruca loira e roupa preta foi ao encontro da vítima e arremessou contra sua face e sua boca alguma substância corrosiva, que lhe causou ferimento grave. Essa pessoa suspeita esteve em vários locais da cidade até chegar até onde ela arremessou essa substancia corrosiva”, explicou a delegada Carolina Fernandes, responsável pelo caso.

Isabelly apareceu em outras imagens de câmeras de segurança, desesperada, pedindo socorro a populares, que a ajudaram. Ela foi levada a um hospital da cidade, com várias queimaduras. Depois, na ainda noite de quarta-feira, foi transferida para o Hospital Universitário de Londrina (HU), onde segue internada com quadro de saúde considerado grave.

Uma testemunha do ataque encontrou uma sacola preta e um copo, que estavam molhados, próximos de onde a jovem pedia socorro. O material foi recolhido e encaminhado para perícia.

A delegada destacou que 15 testemunhas do caso já foram ouvidas e que a corporação segue trabalhando para identificar o autor do ataque. Ela ressaltou que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da Polícia Civil do Paraná, 181, do Disque Denúncia ou no (43) 3511-0600 diretamente à equipe de investigação.