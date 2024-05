Oasis divulga reedição do álbum ‘Definitely Maybe’, que completou 30 anos

‘Definitely Maybe - Edições de Luxo do 30º Aniversário’ estarão disponíveis em todas as plataformas de música digital a partir de 30 de agosto, conforme foi divulgado em uma publicação na quinta-feira, 23 de maio, nas diversas redes sociais oficiais do Oasis.

ANÚNCIO

O anúncio foi feito após vários dias de incerteza gerados por um vídeo prévio que foi publicado no Instagram, o qual, devido ao seu mistério e à pouca informação fornecida pela banda inglesa, muitos acreditaram que realmente se tratava do tão esperado retorno do grupo, situação que infelizmente, por enquanto, terá que continuar sendo aguardada.

Características do Definitely Maybe - Edições de Luxo de 30º Aniversário

Conforme divulgado na postagem, o material incluirá gravações e tomadas descartadas quando o álbum ‘Definitely Maybe’ foi lançado no passado em 1994. Além disso, estará disponível como um disco 4LP de edição limitada, 2CD de luxo, vinil colorido exclusivo e outros formatos.

Também foi revelado que o disco comemorativo virá acompanhado de músicas da sessão de gravação original descartada nos estúdios Monnow Valley, juntamente com partes que não foram consideradas nos estúdios Sawmills, em Cornwall, mixadas pela primeira vez por Noel Gallagher e Callum Marinho.

Os seguidores de Oasis poderão ouvir a demo inédita de "Sad Song", que foi originalmente lançada como faixa bônus, mas desta vez a versão alternativa terá a voz do vocalista principal, Liam Gallagher.

A informação do NME indica que a nova edição do álbum de estreia da banda de Manchester, liderada pelos controversos irmãos Liam e Noel, irá conter novas ilustrações do designer da arte original Brian Cannon e do fotógrafo da capa original Michael Spencer Jones, bem como novos textos do chefe da Creation Records, Alan McGee, e do jornalista Hamish MacBain.