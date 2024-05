Netflix: o filme turco que está fazendo sucesso por suas cenas sensuais

Com a corda no pescoço

A Netflix se tornou líder em streaming devido à variedade de seu catálogo de filmes, séries e minisséries. Das estrangeiras, uma se destaca por sua história, ‘Com a corda no pescoço’, uma produção turca que já está no Top dos mais assistidos.

O filme é dirigido por Onur Saylak e segue um casal de Istambul que, para evitar um escândalo, se muda para uma vila costeira para recomeçar. No entanto, logo descobrem que os habitantes locais não os querem lá.

O thriller dramático escrito por Hakan Günday foi filmado em Çanakkale e foi exibido pela primeira vez no sábado, 15 de abril de 2023, na 42ª edição do Festival de Cinema de Istambul.

O escândalo financeiro é a premissa

Yalın Sahin (Kıvanç Tatlıtuğ) é um homem de negócios de Istambul, que é forçado a começar uma nova vida para fugir de um escândalo financeiro. As acusações o levaram à prisão e, graças ao bom trabalho de seu advogado, ele pôde sair. Mas sua reputação estava manchada, pelo menos na grande cidade.

Com sua esposa Beyaz (Funda Eryigit), ele decide se mudar para Assos, uma cidade na costa do mar Egeu, com o objetivo de começar uma nova vida do zero e mais tranquila do que a que conheciam até então.

A questão é que isso não será tão simples, pois logo ele descobre que os moradores locais também sabem sobre a trama econômica em que estava envolvido pelas notícias nos telejornais, o que os faz considerá-lo inimigo.

Na verdade, os novos vizinhos se propuseram a se livrar deles. O que poderia ser apenas um caso de assédio e perseguição por parte dos habitantes da vila, acaba se tornando uma perseguição de vida ou morte, destaca a resenha do portal Diez Minutos.

Conta com um elenco composto por Kivanç Tatlitug, Funda Eryigit, Gürgen Öz, Hayat Van Eck, Onur Gürçay, Görkem Kenanoglu e Melda Tuzluca.