Após dias de sol e calor, paulistano deve enfrentar fim de semana frio e chuvoso

A onda de calor que manteve a temperatura acima da média em boa parte do país começa a enfraquecer e a chegada de uma frente fria nesta sexta-feira na região sudeste promete derrubar os termômetros e fazer o paulistano tirar os cobertores do armário neste final de semana.

Além do sul do país, a massa de ar polar deve atingir os estados de São Paulo, sul do Rio de Janeiro, Minas Gerais e sul dos estados do centro-oeste.

Na cidade de São Paulo, os termômetros devem registrar a máxima de 31º C nesta sexta-feira, mas no sábado a temperatura já cai para 18ºC e no domingo, para 16ºC, uma queda de quinze graus em apenas dois dias.

As madrugadas também prometem ser bem mais frias, com mínimas previstas de 13º C e com bastante neblina e garoa, clima típico de inverno.

De acordo com a Climatempo, a sequência de frentes frias que atravessaram o território brasileiro desde o último dia 10 conseguiu enfraquecer o bloqueio atmosférico instalado no país desde abril que provocava a intensa onda de calor. O sistema de alta pressão foi deslocado para o oceano, e com isso o tempo retoma o padrão de normalidade de temperatura, com dias mais frios à medida em que o inverno se aproxima.

As baixas temperaturas se alternam com dias um pouco mais quentes em São Paulo na próxima semana, mas nada comparado aos 30º C registrados nas últimas semanas. A média durante as próximas semanas deve girar entre 23º C e 24ºC, com madrugadas mais frias, entre 13º C e 14ºC.