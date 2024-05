Lotofácil: dois apostadores de SP estão entre os cinco ganhadores desta quarta-feira

Cinco apostadores acertaram as quinze dezenas da Lotofácil no sorteio desta quarta-feira, dois deles da cidade de São Paulo. Os outros três sortudos fizeram suas apostas em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, Juiz de Fora, em Minas Gerais e Vila Velha, no Espírito Santo.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta quarta-feira foram:

01, 03, 04, 06, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25

Na faixa dos quatorze acertos, 1.212 apostas foram premiadas com R$ 683,28. Entre as apostas que acertaram 13 números, 20.512 levaram R$ 30.

A Lotofácil retorna nesta quinta-feira com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal. A aposta simples custa R$ 3 e pode ser feita em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa.

Quina acumulada

A Quina voltou a acumular no sorteio de ontem e retoma nesta quinta-feira seu sorteio diário com um prêmio estimado em R$ 2 milhões, de acordo com a Caixa.

Os números sorteados nesta quarta-feira foram:

03, 54, 57, 61, 75