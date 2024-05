Sobre o que trata ‘Emilia Pérez’? O novo filme de Selena Gomez que poderá levá-la ao Oscar

Os cinemas está prestes a receber uma proposta um tanto incomum: ‘Emilia Pérez’, um filme que acabou de estrear no Festival de Cannes de 2024 e já está causando muito burburinho, tanto pela sua trama quanto pelos talentos que possui, estrelado por Selena Gomez, Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, entre outros.

O filme recebeu uma ovação de pé de 9 minutos, o aplauso mais longo naquela edição de Cannes, de acordo com o relatório da Variety. ‘Emilia Pérez’ é um filme musical que conta a história de Rita, interpretada por Zoe Saldaña, uma advogada talentosa que trabalha em um escritório conhecido por defender criminosos. Desiludida com seu trabalho, Rita encontra uma maneira de deixar para trás essa vida.

Tudo o que sabemos sobre ‘Emilia Perez’, o filme de Selena Gomez que está fazendo sucesso em Cannes

O traficante de drogas Manitas, interpretado por Karla Sofía Gascón, a contrata para uma tarefa incomum: ajudá-lo a abandonar a organização criminosa que lidera e submeter-se a uma cirurgia de redesignação de gênero para se tornar a mulher que sempre sonhou ser. A trama se passa no México e é contada através de números musicais originais.

O elenco do filme é composto por talentosos atores latinos. Karla Sofía Gascón interpreta a personagem principal, Emilia Pérez, tanto antes como depois de sua transição. Ao lado dela, Selena Gomez interpreta o papel de Jessica, enquanto Edgar Ramírez dá vida ao interesse romântico de Emilia Pérez.

O elenco também conta com a participação da atriz mexicana Adriana Paz. Um detalhe que gerou polêmica é que o diretor do filme, Jacques Audiard, é francês e não tem vínculos diretos com o México, o que parece incomodar muitos.

A temporada de prêmios já está começando a tomar forma com ‘Emilia Perez’

Apesar de ‘Emilia Pérez’ ser uma produção conjunta franco-mexicana, alguns internautas criticaram a falta de mais talento mexicano no projeto. No entanto, o produtor mexicano Nicolás Celis desempenhou um papel fundamental na realização do filme.

A recepção em Cannes sugere que ‘Emilia Pérez’ poderia ser uma forte concorrente na temporada de prêmios, incluindo o prestigioso Oscar. A atuação de Selena Gomez tem sido particularmente destacada, e muitos já a veem como uma das possíveis indicadas a Melhor Atriz.