Aposta de Osasco ganhou a Lotofácil desta terça-feira

O sorteio desta terça-feira da Lotofácil teve apenas um ganhador, um sortudo do município de Osasco, na Grande São Paulo, que vai levar para casa o prêmio de R$ 1.232.119,22.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta terça-feira foram:

01, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23

Os apostadores que acertaram 14 números ganharam prêmios individuais de R$ 1.453,02. Ao todo foram 254 apostas. Já entre as apostas que anotaram 13 pontos, 8.980, foram premiadas com R$ 30 cada.

Para o sorteio desta quarta-feira, a Lotofácil deve pagar um prêmio estimado em R$ 5 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Quem quiser tentar a sorte e levar esse dinheiro para casa tem até as 19h para efetuar sua aposta nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

Quina está acumulada e deve pagar R$ 1,3 milhão

O prêmio da Quina não saiu no sorteio de ontem e a loteria retorna hoje prometendo paga a quem acertar as cinco dezenas o valor de R$ 1,3 milhão, de acordo com a Caixa.

Os números sorteados ontem foram:

22, 43, 54, 64, 69