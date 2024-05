Estreia de filme sobre o Locomia: O que aconteceu com os membros da banda espanhola?

Esta é a aparência dos membros do Locomía agora

A icônica banda espanhola Locomía, surgida na ilha de Ibiza no final dos anos oitenta, caracterizou-se por seu estilo eclético que fundia o eletro-pop com a moda extravagante.

Seus leques gigantes se tornaram uma marca registrada, e seu impacto na cena musical da época foi significativo. O novo filme Disco, Ibiza, Locomía irá aprofundar na trajetória e nas vidas dos integrantes deste emblemático grupo.

Ao longo de sua carreira, Locomía experimentou mudanças em sua formação, chegando a ter até quinze membros.

No entanto, três dos membros faleceram em circunstâncias trágicas, o que levou a especulações sobre uma possível maldição que rodeia a banda. Os membros que já não estão entre nós são Francesc Picas, Santos Blanco e Frank Romero.

Membros vivos:

Manuel Arjona

Manuel, um dos membros originais, embarcou em uma carreira solo e fez apresentações na sala Bikini de Barcelona caracterizado como um dos integrantes do Locomía.

Embora tenha se juntado brevemente ao grupo durante sua reunião em 2011, decidiu se afastar novamente por motivos pessoais. Atualmente, sua atividade artística é desconhecida.

Carlos Armas

Armas, primo do designer Juan Carlos Armas, deixou o Locomía e fez parte do grupo fugaz Vatikano. Atualmente, reside em Tenerife, onde gerencia uma loja de moda, afastado do mundo da música.

Juan Antonio Fuentes

Fuentes, outro dos membros originais, está em Cuba, onde gere um estabelecimento hoteleiro juntamente com o seu parceiro. A sua carreira musical atual é desconhecida.

Javier Font

Javier Font, fundador do grupo, foi um dos membros mais polêmicos. Em determinado momento, ele foi preso por um crime relacionado à venda de ecstasy.

Além disso, houve conflitos legais com José Luis Gil, o produtor do grupo, chegando até mesmo a processá-lo pela propriedade da marca. Essas disputas resultaram na dissolução do Locomía após oito anos de existência.

Embora tenha tentado ressuscitar o grupo várias vezes, não conseguiu alcançar o sucesso anterior.