Assim os Guerreiros Z se pareceriam se Dragon Ball tivesse continuado após o arco de Majin Buu

O final de Dragon Ball Z nos deixa um bom gosto na boca e muitas esperanças para as aventuras futuras. Naquela época, não sabíamos que Akira Toriyama havia decidido não continuar e que tudo ficaria nas mãos da Toei Animation e seu experimento pouco bem-sucedido de Dragon Ball GT.

ANÚNCIO

Eles tinham tudo para triunfar. O final do Z nos deixa com um Goku mestre conhecendo Uub e partindo para treinar com ele. Uma pequena Pan que dava seus primeiros passos nas artes marciais e que, com apenas quatro anos, era capaz de dar a volta ao mundo voando em poucos minutos.

Trunks y Goten tinham crescido e possuíam uma força interessante, que naquela época não foi explorada, mas devido à aparência que tinham, sabia-se que tinham dedicado muito tempo aos seus treinamentos.

Gohan, assim como em Dragon Ball Super, parecia estar aposentado. Enquanto Goku e Vegeta, sempre fiéis ao instinto de sua raça, estavam em ótimas condições para enfrentar qualquer adversário. No entanto, os criativos da Toei Animation seguiram por um tipo de aventura muito diferente do que vinha sendo mostrado.

O que teria acontecido no futuro se Akira Toriyama tivesse continuado?

É impossível saber, mas podemos imaginar. Graças ao Salvamakoto e sua enorme galeria de Dragon Ball nas redes sociais, encontramos uma ilustração brutal dos Guerreiros Z no futuro, com Trunks, Goten, Pan e Uub grandes, prontos para enfrentar qualquer batalha.

O design não deixa nada a desejar em relação às ilustrações oficiais e reflete o que todos os fãs de Dragon Ball queriam ver na continuação das aventuras dos Guerreiros Z. Nesta ilustração que mostramos, até há espaço para o Krilin, que agora usa o casco da Escola Tartaruga, Dendê como um verdadeiro Kami Sama adulto e Bra, a filha de Vegeta e Bulma.