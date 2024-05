Os óculos Meta Quest agora possuem um ‘Modo Viagem’: Como jogar e trabalhar durante o voo

As viagens, especialmente as longas, costumam ser bastante aborrecidas quando não levamos nenhum tipo de estímulo na nossa bagagem de mão. Na maioria dos casos, os aviões não têm Wi-Fi e, em muitos outros, também não têm filmes disponíveis, o que os torna ainda mais tediosos. E é precisamente a pensar neste problema que a empresa do Mark Zuckerberg, Meta Platforms, decidiu anunciar a integração do novo “Modo de Viagem” nos seus óculos de realidade virtual, Meta Quest 2 e 3.

Estamos falando dos óculos inteligentes lançados pela empresa-mãe do Facebook, que inicialmente eram conhecidos publicamente como Oculus Quest. Seu funcionamento é simples: são sem fio (não precisam de computadores ou cabos para funcionar), vêm equipados com controladores de movimento e sensores avançados para permitir uma experiência totalmente imersiva, e em suas diferentes versões têm conseguido melhorar cada vez mais sua resolução e conforto. Então, o que poderia ser melhor do que tirar o máximo proveito deles durante uma viagem chata de avião?

Assim funciona o ‘Modo Viagem’ nos óculos Meta Quest

Com o objetivo de proporcionar uma experiência agradável durante os voos, a Meta anunciou esta nova funcionalidade que permite aos usuários desfrutar de videojogos, filmes e funções de trabalho sem depender de uma conexão com a internet.

Essa atualização foi revelada através das redes sociais de Mark Zuckerberg, em um vídeo onde ele mesmo aparece mostrando como os usuários do Meta Quest poderão interagir com o dispositivo de forma semelhante ao que fariam em terra.