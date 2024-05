“Houve irregularidades”, Dulce María confirma má administração da turnê do RBD

A turnê Rebelde do famoso grupo RBD foi uma das mais lucrativas do ano passado, mas recentemente surgiu a notícia de um desfalque financeiro, pelo qual apontam Guillermo Rosas, ex-gerente da banda. Como uma das integrantes, a cantora Dulce María confirmou que detectaram “irregularidades”.

Dulce María disse durante um encontro com a mídia na Cidade do México: “Até agora, não estamos envolvidos em processos judiciais ou algo do tipo. Simplesmente, como qualquer empresa que identifica irregularidades, estamos passando por auditorias. Na primeira auditoria, já foram identificadas irregularidades. Não é apenas boato, entende? Mas, no meu caso, não me cabe fornecer muitas informações neste momento.”

Segundo o portal Quien, a artista manifestou que “é difícil, o que posso dizer pessoalmente, e eu acredito que todos, mas no meu caso pessoal, algo pelo qual voltamos, no meu caso eu me juntei, foi por todo esse amor que as pessoas nos deram, individualmente e como grupo (...) e é muito difícil, muito decepcionante, muito doloroso, tudo o que está acontecendo e não poder sair para dizer a eles tudo o que talvez... porque é algo delicado”.

Dulce María descarta retorno iminente do RBD devido à ‘ausência’

Durante o seu encontro com os representantes da imprensa, Dulce María indicou que antes de continuar com a turnê, o primeiro aspecto que desejam resolver é o financeiro.

"É algo muito triste, que claro que sim, nos parte o coração porque tínhamos tantos planos, para continuar com a turnê, com tudo, e neste momento infelizmente estamos em um momento difícil, mas o que eu quero dizer é que esse amor que temos, ou pelo menos eu, e eu acredito que todos, temos pelos fãs do RBD e essa gratidão, esses momentos que nos fizeram viver permanecem no coração para sempre, isso não muda nada", disse.

O pronunciamento da cantora ganha destaque depois que Andrés Tovar, marido de Maite Perroni, quebrou o silêncio sobre o caso ao afirmar que "há algo faltando".

Estima-se que os lucros da turnê do RBD foram superiores a US$ 130,5 milhões, mas nenhum dos membros ou representantes do grupo especificou o valor do desfalque. O fato é que cada um tem seus próprios advogados para lidar com a situação.

“Uma auditoria em andamento na qual estão revisando todo o tema interno do tour, e também estão considerando conversar com as empresas envolvidas para ver a questão dos recursos, onde estão, quanto é? (...) No caso do RBD em particular, é muito importante que fechem os números até o final”, expôs Tovar, conforme citado por Quien.