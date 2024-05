Cometeu um crime? Miss Universo é expulsa de seu país e o motivo causa indignação

Por ocasião do Dia das Mães, a dona do Miss Universo, Anne Jakrajutatip, lançou uma mensagem nas redes sociais para celebrar todas as mulheres que estão dentro da organização e que fizeram uma mudança significativa, tornando-se um símbolo de força, sem saber que isso acabaria causando indignação nas redes sociais.

ANÚNCIO

Mas o seu impacto foi tal que deixou claro que a atual rainha estaria passando por um momento complicado, já que nem sua família nem ela poderiam retornar à Nicarágua, sendo exilados indefinidamente de seu país.

Na publicação, a nativa de Bangkok, Tailândia escreveu dirigindo-se a Karen Celebertti e Sheynnis Palacios: “Exilaram toda a sua família [a de Celebertti], incluindo a nossa rainha [Palacios], para fora do país indefinidamente, devido ao poder da marca Miss Universo!”, destacando os valores da sua atual rainha “borboleta com asas partidas que nunca se rendeu perante as ações incorretas, desrespeitosas e cruéis de qualquer autoritário para cuidar da tua mãe e de toda a família que agora estão fora da pátria”.

Diretora do Miss Universo Instagram

Por que Sheynnis Palacios foi exilada de seu país?

Após afirmar que a atual Miss Universo e sua família haviam sido exilados de seu país de origem, as redes sociais reagiram rapidamente a essa declaração, demonstrando sua indignação com essa ação contra Sheynnis Palacios.

O triunfo de Sheynnis Palacios foi amargo desde o primeiro momento, pois muitos lembraram da falta de apoio que ela recebeu de alguns de seus compatriotas, e isso não é tudo, pois desde então, a primeira nicaraguense a ganhar este famoso concurso de beleza não foi recebida por seu país como se esperava, sendo considerada um símbolo de resistência, lembrando sua participação em protestos contra o regime de Daniel Ortega em 2018.

Foi a esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, quem em 2018, reforçou essa postura declarando: "Vemos a exploração grosseira, e a comunicação terrorista rude e malvada, que tenta transformar um momento bonito e merecido de orgulho e celebração, em golpismo destrutivo".

No dia 26 de abril, o governo de Daniel Ortega lançou seu próprio concurso de beleza, depois de apontar o famoso concurso de beleza por crimes de conspiração e traição à pátria, exatamente a mesma razão pela qual a família de Sheynnis Palacios já teria deixado o país, de acordo com relatos do La Prensa de Nicarágua através do 'parole humanitário', que é uma via migratória aberta nos Estados Unidos, para se reunir com a modelo que atualmente vive em Nova York.

ANÚNCIO

As críticas que Sheynnis Palacios enfrentou no passado

Antes de se tornar Miss Universo, Sheynnis Palacios enfrentou várias críticas que se tornaram virais depois que uma apresentadora zombou dela e também vários internautas , zombando de sua origem humilde e do negócio que havia iniciado com sua família ao compartilhar um vídeo com sua avó.

Além das zombarias, ela também recebeu o apelido de ‘Miss Covid’ por ter triunfado em tempos de pandemia e isso não é tudo, pois recentemente, a nativa de Manágua, Nicarágua foi apontada pelo seu peso, sendo comparada com Harnaaz Sandhu.