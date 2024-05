Resultado da Lotofácil 3106: veja os números do sorteio desta sexta-feira

O sorteio desta sexta-feira (17) da Lotofácil deve pagar ao apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa um prêmio de R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Lotofácil nesta quinta-feira, 17 de maio:

02, 03, 04, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25

Quem levou prêmio ontem?

Somente dois apostadores conseguiram acertar as quinze dezenas da Lotofácil no sorteio desta quinta-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal, e cada um deles vai comemorar o final de semana com R$ 679,670,22 a mais em seus respectivos bolsos. Os ganhadores do sorteio de ontem fizeram suas apostas nas cidades de Rondonópolis, no Mato Grosso, e Guapimirim, no Rio de Janeiro, as duas utilizando os canais eletrônicos de aposta da Caixa.

Sorteio da Quina paga R$ 18,5 milhões

A Quina está com seu prêmio principal acumulado e no sorteio desta sexta-feira pode pagar a quem acertar as cinco dezenas um prêmio estimado em R$ 18,5 milhões.

Confira as dezenas sorteadas para a Quina: