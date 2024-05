O detalhe nesta foto do rei Charles que revela toda a verdade sobre a suposta infidelidade de William

Em 2019, começaram a surgir rumores sobre uma possível infidelidade do príncipe William com sua esposa Kate Middleton com uma amiga chamada Rose Hanbury. Uma teoria que a imprensa britânica começou a alimentar desde então e que, com o passar do tempo, se tornou quase um tema de estado, pois envolvia o herdeiro do trono do Reino Unido.

Charles conseguiu desmentir os rumores sobre a infidelidade do príncipe William em relação a Kate Middleton

Por isso, a situação escalou a tal ponto que, logo em março deste ano, os advogados de Rose Hanbury tiveram que declarar que “os rumores são completamente falsos” em uma declaração publicada no Business Insider. No entanto, uma recente fotografia de Charles tem ajudado a silenciar esses supostos rumores de infidelidade.

Charles e Camila Parker

Enquanto a princesa de Gales está afastada da vida pública para se concentrar totalmente em seu tratamento contra o câncer, esta semana os reis Charles e Camila estiveram presentes na Catedral de São Paulo, em Londres, para participar de uma cerimônia solene da Ordem do Império Britânico, conforme relatado pelo site Vanidades.

Oliver Cholmondeley, filho de Rose Hanbury, serviu como pajem do rei Charles e da rainha Camila Parker

No entanto, o que mais chamou a atenção nas imagens captadas deste evento foi que em uma delas estava o pequeno Oliver Cholmondeley, que é nada mais, nada menos que o filho de Rose Hanbury e seu marido David Rocksavage, o sétimo marquês de Cholmondeley.

Charles acompanhado por seu pajem Oliver Cholmondeley

Assim, este simples detalhe tem sido interpretado por alguns como uma clara prova de que não existe tal infidelidade. Além disso, se falarmos de especulação, seria muito pouco razoável que o monarca inglês incluísse alguém próximo de Rose Hanbury em seus eventos se o rumor fosse verdadeiro. Isso se deve, em parte, ao fato de que poderia prejudicar sua imagem pública e causar muitas críticas.