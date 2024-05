‘Sunset blush’ é a tendência de maquiagem no Tik Tok que está arrasando e que você deve experimentar

Sempre estão chegando as novas tendências da moda. No Tik Tok, já existe uma tendência de maquiagem que está causando sensação por seu efeito maravilhoso no rosto. Trata-se do ‘Sunset blush’, uma maneira diferente de adicionar cor às bochechas e fazer o rosto parecer mais rejuvenescido, com um toque bastante quente e de verão.

O ‘Sunset blush’ é um efeito de maquiagem para as bochechas que busca imitar a aparência natural e quente que as bochechas adquirem ao serem acariciadas pela luz do entardecer. Consiste em aplicar um blush de tons quentes e dourados nas bochechas para obter uma aparência radiante e saudável, semelhante àquela obtida ao contemplar um belo pôr do sol.

Para conseguir este efeito tão chique e moderno, você só precisa de dois tons de blush, um rosa que combine com o tom da sua pele e outro laranja. Escolha um blush em tons quentes como pêssego, coral, bronze ou terracota. Esses tons complementarão a aparência bronzeada e quente do pôr do sol. Você também pode optar por um dourado, mas é importante que seja na mesma intensidade do rosa para manter um equilíbrio na maquiagem.

Com a ajuda de um pincel grande ou uma esponja, aplique os dois tons. O Tik Tok é aplicado de duas maneiras. Uma delas é colocar o tom alaranjado ou coral o mais próximo possível da bochecha, enquanto o tom rosa é aplicado em direção à têmpora. Sorria levemente para destacar a área das bochechas e aplique o blush em movimentos circulares ascendentes, da parte mais baixa das bochechas em direção às têmporas. É importante esfumar bem o produto para obter um aspecto natural e suave.

Se desejar, pode adicionar um toque de iluminador nas maçãs do rosto para realçar ainda mais o efeito luminoso e radiante do pôr do sol. Outra forma é trocar as cores, ou seja, colocar rosa na bochecha e laranja ou dourado em direção às têmporas. A chave dessa técnica é esfumar muito bem e ser sutil ao aplicar o blush.

Para completar a maquiagem, o ideal é usar um batom em tom nude, já que as bochechas serão o destaque principal, tornando o resultado mais natural. Para os olhos, sombras douradas ou bronze serão boas aliadas, pois realçarão o efeito quente do blush e acrescentarão luminosidade aos olhos, criando um look radiante e glamoroso.

Tons de pêssego ou coral também são uma alternativa, especialmente para um look mais coordenado, que harmonizem com o tom do blush e proporcionem um efeito suave e delicado. Para um efeito sutil e natural, você pode optar por sombras de olhos em tons neutros como bege, marrom ou taupe, que complementarão o blush sem roubar o destaque.