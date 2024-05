Sam Altman chama Elon Musk de ‘idiota’, mas ao mesmo tempo o elogia

A relação entre Elon Musk e Sam Altman mudou muito nos últimos nove anos. O herdeiro sul-africano e o gênio por trás da inteligência artificial poderiam ter sido os melhores aliados, mas acabaram se tornando adversários que trocam insultos desleais, típicos de uma briga irracional.

Elon Musk está sempre no centro das atenções de todo o mundo por qualquer motivo. O herdeiro é o CEO da Tesla Motors e atualmente está revolucionando o mercado de carros elétricos, após entrar completamente no mercado chinês, tanto com seus carros como com seu software. Além disso, ele é o diretor executivo da SpaceX, empresa privada líder na exploração espacial.

E como se isso não bastasse, Elon Musk também é o CEO do X, uma rede social que anteriormente se chamava Twitter e que, apesar das várias mudanças que ocorreram no último ano, ainda é uma das mais populares do mundo.

Sam Altman e Elon Musk Parceria

Para que serve todo este preâmbulo? Para deixar claro que Elon Musk parece não suportar ser o centro das atenções da tecnologia que captura todos os olhares: a inteligência artificial. Esse campo está nas mãos de Sam Altman, CEO da OpenAI, empresa que lançou o ChatGPT no final de 2022.

Desde que a popularidade desta empresa explodiu, com o lançamento do chatbot de IA para o mundo inteiro, Elon Musk não fez mais do que criticar a empresa, o software de aprendizado de máquina e o próprio Altman. O magnata sul-africano investiu nesta empresa quase desde o seu nascimento, mas antes que ela decolasse no mundo inteiro, ele se retirou porque queria liderar a empresa em todos os aspectos e a diretoria não o permitiu.

O que Sam Altman pensa de Elon Musk?

Desde então, Elon Musk não faz mais do que criticar sempre que pode a OpenAI. Então, como raramente costuma fazer, Sam Altman decidiu responder insultando-o e ao mesmo tempo destacando uma boa característica de seu ex-sócio.

“Elon Musk é um idiota. Ele tem um estilo que não é o que eu gostaria de ter, mas acredito que ele realmente se preocupa (com um bom futuro da IA generativa) e está muito estressado com o que será o futuro da humanidade”, disse Sam Altman sobre o diretor executivo da Tesla, de acordo com Expansión.