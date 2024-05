O primeiro implante cerebral da Neuralink em humanos teve um problema: como foi resolvido?

Elon Musk suou frio há poucos dias quando Neuralink confirmou que Noland Arbaugh, o indivíduo que se tornou o primeiro paciente deste projeto a receber um implante cerebral funcional, apresentou uma complicação técnica (e de interface) derivada do chip colocado em seu cérebro. Mas agora, felizmente, tudo estaria bem e conhecemos alguns poucos detalhes adicionais sobre o ocorrido.

Arbaugh inicialmente conseguiu controlar digitalmente seu laptop e outros dispositivos eletrônicos com o pensamento graças à tecnologia da Neuralink. No entanto, a capacidade do chip de capturar dados cerebrais foi comprometida recentemente, quando vários fios de conexão se dobraram no cérebro.

Esta situação resultou em uma diminuição considerável na quantidade de eletrodos funcionais em sua totalidade e, portanto, afetou a velocidade de transmissão de dados, a latência e a eficácia geral do sistema da empresa.

Inicialmente, foi tratado como uma falha técnica no chip, mas obviamente isso poderia implicar em um impacto mais delicado na saúde do indivíduo.

Neuralink fala: este foi o fracasso do chip de Noland Arbaugh

Numa reviravolta inesperada, a Neuralink, empresa de neurotecnologia de Elon Musk, enfrentou um contratempo delicado com seu primeiro implante cerebral em humanos. Apenas algumas semanas após a inserção do chip no sujeito Noland Arbaugh,, que ficou tetraplégico em 2016 após um acidente de mergulho, surgiu um problema técnico que exigiu atenção imediata.

De acordo com informações da própria empresa em uma publicação em seu blog oficial, alguns dos fios conectivos do chip se retrairam no cérebro de Arbaugh, o que causou uma diminuição na velocidade de transmissão de dados e, consequentemente, afetou a eficácia do implante.

Embora a Neuralink não tenha entrado em detalhes mais profundos sobre as causas específicas do fenômeno, ela pelo menos confirmou que foram tomadas as medidas necessárias para aumentar a sensibilidade do implante e otimizar seu desempenho.

Assim, o implante não teria sido removido, nem teriam sido feitas alterações físicas em sua integração ao cérebro do sujeito, o que nos faz pensar que a situação não seria tão delicada quanto parece à primeira vista, embora as próximas semanas sejam cruciais para conhecer a evolução do paciente.

Arbaugh faz parte do Estudo PRIME (Interface Cérebro-Computador Precisa Roboticamente Implante), cujo objetivo principal é avaliar a segurança tanto do implante quanto do robô cirúrgico utilizado, além de analisar a funcionalidade do dispositivo em si.

O estudo, iniciado em 2023, prevê a colocação de chips cerebrais em pacientes, especificamente na área do cérebro que controla a intenção de movimento. Uma vez instalado, o chip, graças à sua tecnologia, registra e envia os sinais cerebrais para um aplicativo, permitindo assim controlar interfaces e programas de forma primária apenas com o pensamento.

Quase um mês após a cirurgia, Arbaugh conseguiu controlar um mouse de computador com a mente graças ao implante. Mas as coisas ficaram tensas com o anúncio desse incidente.

A Neuralink está fazendo com Noland Arbaugh é legal?

É importante destacar que a Neuralink possui autorização da Administração de Alimentos e Medicamentos, mais conhecida por suas siglas de FDA, nos Estados Unidos. Graças a essa permissão, a empresa pode realizar seus ensaios clínicos sob o esquema atual, onde voluntários se inscrevem para receber o implante para os testes.

A FDA já teria sido notificada sobre o recente incidente com o implante de Arbaugh e tudo estaria em ordem, por enquanto. Assim, apesar deste contratempo inicial, a Neuralink continua ativa com seu projeto de chips cerebrais.

No entanto, será necessário acompanhar de perto a evolução do sujeito para saber se surgem ou não mais complicações não previstas com esta ciência em seus estágios iniciais.