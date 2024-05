Grok irá gerar resumos de notícias para os usuários de X

Há cerca de um ano, o Twitter mudou seu nome para X. E mais do que uma mudança estética, buscava refletir uma nova visão para a plataforma sob a liderança de Elon Musk, que a adquiriu em abril do mesmo ano.

Musk disse muitas vezes que quer transformar a plataforma em um espaço para o debate aberto, a livre expressão e a troca de ideias, mesmo que sejam controversas.

Nesse sentido, é agora a inteligência artificial que busca seu lugar em X e Musk quer que seu chatbot chamado Grok esteja mais presente em tudo o que lemos na plataforma.

A rede social está usando Grok para impulsionar uma nova função que resume todas as notícias ou histórias que aparecem nas tendências personalizadas do nosso feed. No entanto, apenas os assinantes premium do X poderão desfrutar dessa função.

Qual é a nova função?

Basicamente, o Grok fornecerá um resumo das publicações associadas e em tendência que aparecem na aba "Para você" do aplicativo. Como sabemos, dentro desta aba são oferecidas histórias ou notícias relacionadas às contas que você segue, mas lê-las todas pode levar muito tempo.

Grok chegou para nos ajudar, e o que ele vai fazer é um resumo de todas essas histórias, para que nem seja necessário acessá-las.

À medida que você acessa as histórias do seu feed, um resumo da história aparecerá na parte superior, oferecendo uma descrição geral do tema. Isso ajudará você a decidir se está interessado em ler a história completa ou não.

É importante ter em mente que os resumos da Grok são gerados por inteligência artificial e, portanto, podem conter erros. A própria X adverte que "Grok pode cometer erros" e que você deve "verificar os resultados".

O X quer que mais usuários se inscrevam no premium

O antigo Twitter começou a adicionar manchetes e descrições ao feed de tendências em 2020, embora naquela época não estivesse sendo auxiliado pela inteligência artificial.

Com esta nova adição, X está tentando fazer com que muitos mais usuários se inscrevam no premium, já que os usuários premium e premium + são os únicos que têm acesso ao Grok.

Em comparação com outras inteligências artificiais que já temos no mercado, poderíamos dizer que Grok é mais sarcástica e rebelde. Isso se deve ao fato de ter sido treinada com um conjunto de dados que inclui memes, tweets e outras formas de comunicação informal.