Vídeo mostra celular explodindo e causando princípio de incêndio durante carregamento em escritório; assista

Um vídeo feito por uma câmera de segurança em uma sala localizado em Toledo, região oeste do Paraná, mostra um celular que estava carregando em cima da mesa explodindo.

Segundo informações do g1, o caso aconteceu na quarta-feira (8), em um escritório de arquitetura. Nas imagens, é possível observar que três pessoas estavam no local, incluindo o dono do aparelho, que estava bem ao lado do celular.

Após a explosão, houve um pequeno incêndio na mesma, mas ninguém ficou ferido.

Assista ao vídeo:

🚨🔴 “BATATA QUENTE”: Celular explode e é destruído por incêndio após pegar fogo enquanto carregava na tomada, em Toledo, no Paraná. Felizmente, ninguém se feriu. QUE SUSTO! 🫣

pic.twitter.com/HEiADJ3sT2 — Monteiro (@MonteiroPer1) May 11, 2024

Vídeo mostra onça assustando moradores em passeio por ruas de Goiás; assista

Uma onça assustou os moradores ao ser filmada ‘passeando’ pelas ruas de Jataí, no sudoeste de Goiás, na última sexta-feira (10).

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para resgatar o animal, mas ele fugiu para uma região da mata, conforme informou o tenente da corporação, Lourivaldo Ribeiro, ao g1.

“Na rua ao lado tem uma reserva. Então a gente acredita que esse animal seja dessa reserva”, disse.

A onça foi filmada por Sirlene Santos, moradora da cidade, que estava indo até o posto de saúde, quando se deparou com ela.

“Eu olhei para ela, paralisei e subi. Continuei e ela correu”, disse a mulher, que chegou a ficar a um metro do felino.

Contato deve ser evitado

Segundo o Corpo de Bombeiros, a onça se torna agressiva caso se sinta ameaçada. Por isso, caso se depare com esse tipo de animal, mantenha a calma e acione os bombeiros.

“A gente vem com uma equipe para fazer a contenção do animal. Essa contenção é feita com a presença de um veterinário, o animal precisa ser sedado para ser manipulado”, afirmou Lourivaldo.

Assista ao vídeo da onça ‘passeando’ por Jataí (GO):