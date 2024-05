Saiba quem é a dona de hotel de luxo que morreu após cirurgias plásticas; família denúncia negligência

A Polícia Civil investiga a morte da empresária Fábia Portilho, de 52 anos, após complicações de cirurgias plásticas feitas em um hospital particular de Goiânia, em Goiás. Familiares disseram que a vítima começou a sentir dores abdominais após os procedimentos e voltou à unidade de saúde, porém o local não tinha equipamentos para exames e ela esperou mais de 10 horas até ser transferida, mas não resistiu.

Fábia, que era dona de um hotel de luxo na cidade goiana de Goianésia, passou no último dia 4 de maio por uma mamoplastia e uma lipoaspiração. Os procedimentos estéticos foram feitos pelo cirurgião Nelson Fernandes, no Hospital Unique. No último domingo (5) a mulher teve alta, mas passou a sentir fortes dores abdominais e voltou à unidade de saúde na manhã de terça-feira (7).

Parentes contaram que a empresária gritava de dor, mas a equipe médica que a operou se recusou a fazer uma avaliação e também não pediu uma tomografia. “Ela só tomou bolsas de sangue e, quando houve a troca de plantão, a médica viu que era uma infecção grave e disse que a Fábia precisava de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI)”, contou Mariana Batista, prima da vítima, em entrevista ao site G1.

Depois disso, a família foi informada que não havia vaga de UTI disponível no hospital e que não havia máquina de tomografia. Após uma longa espera, os parentes decidiram, por conta própria, fazer a transferência. “Ela chegou no [novo] hospital em choque e foi super bem atendida, porém, já estava com o pulmão comprometido por uma embolia e uma septicemia”, lamentou a prima.

Fábia morreu na noite de terça-feira e, segundo a família, a causa seria um tromboembolismo pulmonar gorduroso e choque obstrutivo. A polícia solicitou exames periciais e apura se houve negligência médica. O caso segue em investigação no 4º Distrito Policial de Goiânia.

O que disseram os envolvidos?

O cirurgião Nelson Fernandes lamentou a morte de Fábia e disse que os procedimentos foram realizados sem intercorrências ou queixas da paciente. Ele ressaltou, ainda, que prestou toda a assistência, seguindo sempre os protocolos adequados e as práticas médicas.

“Na terça-feira, no entanto, a paciente compareceu ao Hospital, apresentando queixas que passaram a ser imediatamente investigadas. Porém, apesar do quadro de instabilidade apresentado, a família optou pela transferência para outro hospital. Ressalto que, em nenhum momento, deixei de prestar assistência à paciente, seguindo sempre os protocolos adequados e as práticas médicas recomendadas pelo Conselho Regional de Medicina e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica”, disse o médico, em nota enviada ao G1.

Já o Hospital Unique lamentou a morte da paciente, mas negou negligência por parte da equipe médica. A unidade ressaltou que informou a família sobre o quadro de saúde de Fábia e mesmo assim os parentes optaram pela transferência.

“A instituição reconhece a gravidade da situação e está empenhada em fornecer todas as informações necessárias para esclarecer os fatos. No entanto, ressalta que ainda é cedo para tirar conclusões definitivas, pois as investigações sobre as circunstâncias do ocorrido estão em andamento e aguardam laudos técnicos e periciais.”

Quem era Fábia Portilho?

Além de ser dona de um hotel de luxo em Goianésia, Fábia era apaixonada por viagens e sempre participava de encontros de motociclistas. A prima disse que ela era muito ligada à família e também gostava de participar de muitas festas.

Um dos amigos dela era o cantor sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, que lamentou a morte da empresária. “Que Deus abençoe e dê muita força para a família da Fábia. Ela era muito amiga minha e eu adorava ela demais, meus sentimentos”, disse o cantor.