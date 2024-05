Chuva volta ao Rio Grande do Sul e deve durar vários dias, diz meteorologia

Meteorologistas alertam para um novo episódio de instabilidade que deve atingir o estado do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, trazendo mais chuva para as cidades já tão castigadas pelas enchentes e, pior, que deve durar pelo menos até segunda-feira, indica a Metsul Meteorologia.

A duração de quatro dias é o fator que mais preocupa os meteorologistas, pois a chuva estendida pode aumentar ainda mais o quadro gravíssimo de inundações nas dezenas de cidades onde equipes de resgate ainda trabalham para retirar sobreviventes.

De acordo com a Metsul, os maiores volumes de chuva estão previstos para o centro do estado, os vales, região de Serra, litoral norte e a Grande Porto Alegre, onde são esperados entre 100 mm e 200 mm, com risco de pancadas torrenciais.

As chuvas começam a diminuir na terça-feira, mas a chegada de uma forte massa de ar frio trará temperaturas de inverno, o que também não ajuda os milhares de desabrigados que perderam tudo nas enchentes e não dispõem de agasalhos.

MORTOS E DESAPARECIDOS

O último boletim divulgado pela Defesa Civil foi emitido ontem, às 18h, e o número de mortes confirmadas pelas chuvas chegava a 107. Cento e trinta e quatro pessoas continuavam desaparecidas até esta quinta-feira.

A quantidade de pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul mais que dobrou em 24 horas, passando de mais de 163 mil nessa quarta-feira (8) para 327.105 nesta quinta-feira (9), conforme o último boletim da Defesa Civil estadual.