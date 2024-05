Desmotivada? Veja cinco formas de recuperar as energias para ficar mais ativa

“Não quero sair da cama”, “sinto-me cansada o tempo todo”, “as ideias já não fluem como antes”, são algumas das frases que mostram como a desmotivação se manifesta, e é um claro sinal de que algo não está indo bem, porque o interesse foi de férias e é nesse momento que a energia e a paixão que sentíamos por algo desaparecem.

ANÚNCIO

Isso, às vezes, traz dificuldades, especialmente no trabalho ou com o parceiro, pois reduz a produtividade e os relacionamentos amorosos parecem perder seu brilho e importância. Não há ninguém na face da Terra que não tenha experimentado a falta de motivação, mesmo os entusiastas. Mas isso não é motivo para desistir, mas sim um alerta que nos indica que devemos modificar algumas condutas, que precisamos nos mexer, fazer algo diferente para obter resultados diferentes.

Algumas das situações que podem influenciar na perda de motivação incluem sentir-se estagnada. Isso é afirmado pela página espanhola de psicólogos Élice Psicología, que também destaca as experiências negativas que afetam a segurança e a confiança. Quando não há nenhum tipo de recompensa no trabalho, a motivação costuma diminuir.

Se você tem um ou mais desses sintomas, é muito provável que esteja experimentando desmotivação: Você não se interessa mais em realizar atividades vitais como comer, tomar banho, sair, entre outras; tudo lhe causa apatia, você não consegue dormir bem ou sente que não é valorizada, apesar de tudo o que faz em seu trabalho.

Como dizer adeus à falta de motivação

1. Aceite o seu estado

O primeiro passo é reconhecer que você está desmotivada e precisa urgentemente se ativar, fazer algo por si mesma e está disposta a sair desse buraco em que se encontra.

2. Estabeleça metas pequenas a curto prazo

Você precisa se concentrar no que está fazendo e para isso é necessário ter objetivos pequenos, pois quando você tem muito a fazer, simplesmente perde o interesse em algo.

3. Valorize-se

Cada conquista é importante, seja pequena ou gigante, porque é fruto do seu esforço, dedicação e trabalho. Além disso, ela se torna uma fonte de motivação, pois te inspira a seguir em frente.

4. Lembre-se dos seus objetivos

Revise quais são seus objetivos, pois isso também é fundamental para a motivação, já que você sabe para onde está indo e o que precisa fazer para alcançá-los.

5. Atreva-se a fazer coisas diferentes

A rotina também influencia muito na falta de motivação, por isso você precisa fazer outras coisas diferentes daquelas com as quais está sempre acostumada, pois isso permitirá que você também explore suas habilidades e pontos fortes. Experimente um hobby ou uma atividade que alimente suas energias ou que te liberte do estresse.