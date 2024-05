Lotofácil sai para Goiás e Belém

Dois apostadores dividiram o prêmio da Lotofácil nesta terça-feira, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Os sortudos ganhadores fizeram suas respectivas apostas nas cidades de Valparaíso de Goiás (GO) e Belém (PA) e cada um deles faturou R$ 954.131,85.

Os números sorteados foram:

02, 03, 04, 06, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25

Duzentos e trinta e seis apostadores acertaram 14 números e cada um deles faturou R$ 1.695,43; na faixa dos 13 acertos, 8.471 apostas ganharam R$ 30.

SORTEIO DE HOJE

A Lotofácil retorna hoje, com sorteio a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado para quem acertar as 15 dezenas sorteadas por fechar a R$ 1,7 milhão.

Quina acumulada sorteia R$ 1,4 milhão

Apostadores que acertarem as cinco dezenas da Quina podem levar para casa nesta terça-feira um prêmio estimado em R$ 1,4 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.