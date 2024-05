Ex-policiais civis são suspeitos de ameaçar e agredir namorado de ex-mulher de empresário, no DF

Dois ex-policiais civis são suspeitos por ameaças e agressão contra um casal de Brazlândia, no Distrito Federal. De acordo com a investigação, a dupla teria sido contratada por um empresário, que não aceitava o novo relacionamento da ex-mulher. Assim, os ex-agentes abordaram as vítimas enquanto elas seguiam em um carro, as ameaçaram com armas e ainda espancaram o rapaz.

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão contra os ex-policiais na manhã desta terça-feira (7) em Ceilândia e Samambaia. Além disso, a Justiça determinou a medida protetiva de suspensão da posse e restrição do porte de armas dos dois suspeitos. Um deles é aposentado e o outro teve o benefício cassado por se envolver com crimes de extorsão, concussão e associação criminosa armada.

Conforme a investigação, depois que a mulher se separou do empresário, que foi proibido de se aproximar dela, começou a namorar com o rapaz e passou a morar com ele em Brazlândia. Depois disso, o ex-marido e a família denunciaram o suposto desaparecimento dela e ainda tentaram internar a mulher à força em uma clínica psiquiátrica.

Porém, apesar das tentativas, a ex-mulher conseguiu fugir do empresário. Foi quando o homem contratou os ex-policiais civis. No último dia 10 de abril, a jovem e seu atual namorado seguiam em um carro nas proximidades do Lago de Brazlândia, quando foram abordados pelos ex-agentes. Além de ameaçar o casal com armas apontadas, eles mantiveram o rapaz pressionado contra o chão e depois o espancaram.

O caso passou a ser investigado pela 18ª Delegacia de Polícia de Brazlândia e os ex-policiais civis envolvidos foram identificados. Assim, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher determinou as buscas contra eles. O caso segue em investigação.

O empresário que contratou a dupla, que segue proibido de se aproximar da ex-mulher, também é investigado no caso.

Os nomes dos envolvidos não foram revelados, assim, não foi possível localizar a defesa deles até a publicação desta reportagem.