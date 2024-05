Além das enchentes, um novo fator ameaça as vítimas no Rio Grande do Sul: o frio

Enchente no Rio Grande do Sul

Um novo agravante pode tornar a vida das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul ainda mais difícil nos próximos dias e preocupa as autoridades locais. Uma frente fria se aproxima do estado nos próximos dias e deve baixar a temperatura para até 10ºC, aumentando os riscos hipotermia em vítimas que aguardam resgate nas áreas mais isoladas.

As equipes de segurança, de acordo com Exército, pretendem aproveitar a janela de bom tempo até terça-feira para acelerar os resgates.

“O que nos preocupa é uma queda na temperatura prevista para quarta-feira, quando retorna uma instabilidade para todo o Rio Grande do Sul e podemos ter uma temperatura de até 10°C, o que pode causar ou agravar uma hipotermia nas pessoas que estão necessitando de resgate”, afirma o Exército.

Trezentos e trinta e quatro municípios do estado foram afetados pelo grande volume de chuva registrado nos últimos dias. De acordo com o último boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, neste domingo, o número de mortos já chegou a 75 e pelo menos 103 pessoas estão desaparecidas e quase 90 mil estão desalojadas.

De acordo com o boletim oficial, 261 mil pontos do estado estão sem energia elétrica e mais de 854 estão sem abastecimento de água da rede pública. Cento e dez trechos em sessenta e uma rodovias estão com bloqueios totais ou parciais em estradas e pontes e 733 escolas, em 229 municípios, foram afetadas pelas fortes chuva e enchentes, impactando 247.228 estudantes.

O presidente Lula e os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) estiveram presentes no estado neste domingo para acompanhar os trabalhos de resgate das vítimas.