Cozinheiro estuprado em frente a prédio no interior de SP diz que pensa em se mudar: “Trauma e medo”

O cozinheiro João Alexandrino da Silva, de 31 anos, que foi estuprado por um homem em frente ao condomínio em que mora, no Centro de Campinas, no interior de São Paulo, afirma que pensa em se mudar. O rapaz diz que está traumatizado e com muito medo de sair para as atividades cotidianas. Um vídeo flagrou o momento em que ele foi atacado por um homem, que ainda é procurado pela polícia (assista abaixo).

ANÚNCIO

SÃO PAULO



Um cozinheiro de 31 anos foi vítima de estupro em frente ao condomínio onde mora no Centro de Campinas, na madrugada do último domingo (28). Uma câmera de segurança flagrou o crime. Ninguém foi preso. pic.twitter.com/r0JHQBLZfz — BT Mais (@belemtransito) May 2, 2024

“Estou pensando em me mudar desse local. Eu não estou me sentindo confortável. Toda vez que eu saio ali vem na cabeça o que aconteceu, e acho que eu preciso sair desse local e alugar outra casa”, escreveu o cozinheiro, em postagem no seu perfil no Instagram.

“Fui comprar uma coisa ali no mercadinho e teve um cara que falou assim: ‘Você que ficou famoso porque o cara queria te estuprar?’ Eu nem liguei, nem dei bola. Vim embora correndo para casa. Como eu tô nesse trauma, nesse medo, qualquer coisa eu já fico assustado. Espero que isso passe logo de mim. Eu não aguento, não. Por enquanto só fico em casa, não estou saindo. Vou procurar um psicólogo, um terapeuta”, disse a vítima.

O estupro aconteceu na madrugada do último dia 28 de abril, em frente a um condomínio residencial na na Avenida Doutor Campos Sales. O cozinheiro disse que ia trabalhar e aguardava um carro de aplicativo na frente do prédio, quando o agressor apareceu. O homem, que ele não conhecia, o segurou por trás e o pressionou contra o portão.

O cozinheiro disse que pensou que se tratava de algum morador do prédio, mas quando ele se aproximou percebeu que segurava um objeto que parecia uma faca e imaginou que queria roubá-lo. Com medo, ele ficou sem reação. Assim, o homem o pressionou contra o portão, passou a mão em suas partes íntimas enquanto tirou o órgão genital para fora da calça.

“Eu senti uma coisa na perna, sabe? Tipo uma faca. Fiquei tão atordoado, até agora estou, que não tive ação para nada. Ele falou: só não grita”, relembrou a vítima.

O agressor só soltou a vítima quando percebeu a aproximação do carro de aplicativo. “Quando eu falei que estava sendo gravado, que tinha câmera de segurança, ele [suspeito] ficou meio intimidado e quis me puxar para o lado onde a câmera não pegava. Só que na hora que ele deu uma bobeira, eu consegui escapar e corri para perto do motorista de aplicativo”, relatou o cozinheiro.

A vítima procurou o 1º Distrito Policial de Campinas, onde o caso foi registrado como estupro consumado. As imagens de câmeras de segurança foram anexadas ao inquérito policial.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), são realizadas diligências “para identificação e localização do autor. Demais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência”, disse a pasta.