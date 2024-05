VÍDEO: Jovem que quase morreu ao cheirar pimenta ‘interage’ com a mãe: “Pisca o olho bem rápido”

A trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 26 anos, que teve uma crise grave de asma ao cheirar uma pimenta e quase morreu, segue recebendo cuidados em casa. A família dela postou um vídeo nas redes sociais, no qual a jovem aparece “interagindo” com a mãe, Adriana Medeiros. A genitora conversa com a filha e faz uma série de perguntas, pedindo que ela responda “piscando rápido”, sendo prontamente atendida (assista abaixo).

ANÚNCIO

No vídeo, Adriana pergunta se Thais ama as filhas dela, Valentina e Antonella. Caso positivo, pede para que ela “pisque rápido”, o que a jovem faz na sequência. Ela ainda reagiu a outros questionamentos da mãe.

Em outro vídeo, publicado na manhã desta quinta-feira (2), Thais aparece sentada em uma cadeira sem o apoio de cabeça. “Olha ela segurando a cabeça sozinha, sem nada”, fala o padrasto da jovem, Sérgio. Na sequência, o profissional que acompanha a jovem explica o que a família deve fazer para estimular a jovem no dia a dia a fortalecer a musculatura (veja abaixo).

Recomendados

Alta do hospital

Após a última internação, Thais teve alta do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), em Goiânia, em Goiás, no último dia 16 de abril. Ela passou por tratamentos contra bactérias no intestino e se recuperou. Desde então, ela recebe os cuidados da mãe, do padrasto e de uma equipe de homecare, cujo serviço foi doado por uma empresa especializada.

A família também obteve doações e conseguiu comprar uma casa nova. O imóvel em que eles viviam em Goiânia tinha escadas e não era adaptado para a circulação com a cadeira de rodas. Os familiares enfrentavam muitas dificuldades para realizar os cuidados com a jovem.

Assim, a partir de doações, eles conseguiram comprar uma casa, que ainda passa por reformas e as devidas adaptações para receber Thais. Uma rifa está em andamento em busca de recursos para ajudar nas obras.

Reação à pimenta

A trancista passou mal na tarde do dia 17 de fevereiro de 2023 durante um almoço na casa do namorado. O rapaz contou que ela cheirou a pimenta e, em seguida, começou a “perder as forças”. Ela foi levada às pressas até o Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi constatado que sofreu um edema cerebral.

Ao chegar no hospital, a jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória, quando ficou cerca de sete minutos sem pulso e 15 minutos sem oxigênio. Assim, ela foi sedada e intubada para evitar danos cerebrais. Depois, foi transferida para a Santa Casa de Anápolis, onde ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Depois, foi transferida para um quarto, onde seguiu sua recuperação. No entanto, o diretor técnico da Santa Casa de Anápolis, Murilo Carlos Santana, ressaltou que o quadro dela era delicado.

Os médicos acreditam que a jovem sofreu uma crise de grave de asma ao cheirar a pimenta e, por conta da baixa circulação de oxigênio no cérebro, teve danos neurológicos. O condimento teria sido o gatilho.

A mãe da jovem havia dito que a filha sofria com bronquite desde que ficou grávida, mas ninguém sabia que ela poderia ter alguma reação à pimenta.