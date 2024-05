Veja os feriados que ainda restam em 2024

Se você aproveitou o feriado de Dia do Trabalhador na última quarta-feira, 1º de maio, e está ansioso pelo próximo feriado nacional, saiba que ele será somente daqui há quatro meses, na Independência do Brasil.

Contudo, ainda há esperanças por mais um dia de folga durante a semana neste mês, com o Corpus Christi. A data, que acontece em 30 de maio, quinta-feira, não é um feriado nacional, mas sim um ponto facultativo.

Poucos ‘feriadões’ marcam 2024

Se por um lado 2023 foi repleto de feriados prolongados, 2024 é marcado por poucos ‘feriadões’. Dos dez feriados nacionais, apenas três podem ser estendidos, e dois deles inclusive já passaram: Dia de Confraternização Nacional, ou Ano Novo, (1º de janeiro) e a Paixão de Cristo (29 de março).

A próxima folga colocada no final de semana só acontece em novembro, com a Proclamação da República. Enquanto isso outros cinco feriados cairão no final der semana ou em quartas-feiras, como Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Finados (final de semana) e Consciência Negra e Natal (quarta-feira).