Resultado da Lotofácil 3093: veja os números sorteados nesta quinta-feira

Quem acertar as quinze dezenas sorteadas nesta quinta-feira (02) para a Lotofácil pode ganhar um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta quinta-feira são:

01, 02, 03, 05, 06, 07, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 25

Mineiro levou prêmio de terça-feira

No sorteio da última terça-feira, apenas um apostador levou o prêmio da loteria, de acordo com a Caixa. Trata-se de um morador da cidade de Matozinhos, em Minas Gerais, e o sortudo apostador embolsou nada menos do que R$ 1.403.627,68.

Duzentos e trinta e duas apostas acertaram 14 números e cada uma delas levou para casa R$ 1.812,24; na faixa dos 13 pontos, foram 10.852 apostas e todas ganharam prêmios individuais de R$ 30,00.

Quina pode pagar R$ 4,5 milhões

O prêmio para quem acertar as cinco dezenas da Quina nesta quinta-feira (2) pode chegar a R$ 4,5 milhões, de acordo com a Caixa.

Os números sorteados para a Quina nesta quinta-feira são: