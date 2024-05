“Não chega nem aos pés”: as vezes em que Camila Parker imitou os looks de Lady Di e ganhou o ódio das redes sociais

Mais de duas décadas se passaram desde a morte da princesa Diana e ela ainda é um ícone da moda global. Muitas pessoas imitaram seu estilo, inclusive Camilla Parker Bowles, que em 2005 se casou com o atual rei Charles III, viúvo de Lady Di.

Camila Parker tentou imitar o estilo de Lady Di: "Nunca será como Diana"

A atual rainha consorte não apenas imitou o estilo, mas também as cores e acessórios que Diana de Gales costumava usar em suas aparições públicas mais populares.

Por exemplo, quando ambas estiveram visitando o Vaticano e se encontraram com o papa, Lady Di conheceu João Paulo II em 1985 e Camilla encontrou-se com Bento XVI em 2009. Ambas as mulheres usaram um visual muito semelhante: vestidos pretos, com decote discreto, colar e brincos de pérolas e um véu para cobrir a cabeça.

Parece que Camila Parker gosta de gargantilhas como as que Lady Di usava: três fileiras de pérolas com uma grande joia no centro cercada por diamantes. Diana usava um colar semelhante, mas com duas fileiras de pérolas em três camadas.

Até para parecer sensual, a rainha consorte escolheu os looks de Lady Diana, como é o caso de um vestido de veludo de ombros descobertos que lhe permitia parecer muito na moda com gargantilha e saltos altos.

Camila Parker e Lady Di: os trajes que a rainha consorte usou e que Diana de Gales vestiu melhor

A duquesa e Lady Di parecem ter os mesmos gostos para escolher tonalidades e tipos de roupas para eventos públicos durante o dia, como no caso em que ambas optaram pelo rosa. Com frio? Ambas as mulheres apostaram em um sobretudo estilo gabardine na cor creme.

Nas redes sociais, especificamente no TikTok, alguns internautas têm ecoado as recentes comparações entre Camilla Parker e Lady Di. Os usuários do TikTok afirmam que Camilla apenas quer imitar o estilo de Diana de Gales, mas "nem chega perto dela".

“Não chega nem aos calcanhares”, “nunca poderá ser como Diana”, “Lady Di é única e quer imitá-la porque não tem estilo próprio” e “Camila sempre será a outra”, “Camila quer ser como Diana mas não chega nem perto, Diana é melhor que Camila e isso Carlos não percebeu, mas enfim, Diana é lindíssima”, foram algumas das reações.