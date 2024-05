Mega-Sena volta só no sábado e promete pagar R$ 28 milhões; saiba mais sobre o sorteio

A Mega-Sena retorna somente no próximo sábado com estimativa de pagar um prêmio de R$ 28 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Os interessados em tentar a sorte no concurso 2720 da Mega devem fazer suas apostas até 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples, em volante com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Youtube e Facebook.

Recomendados

NO SORTEIO DE TERÇA-FEIRA, LOTERIA ACUMULOU

O último sorteio da Mega-Sena foi realizado na terça-feira, mas não teve ganhadores e o prêmio permaneceu acumulado. Trinta e nove apostas acertaram a quina neste sorteio e cada um deles ganhou da loteria R$ 45.515,78.

Os números sorteados na terça-feira foram: 16, 25, 27, 30, 42, 48.