Já fortemente impactado pelas chuvas, RS espera nova frente fria que trará mais temporais

Com pelo menos 11 mortos e o mesmo número de feridos e 114 cidades afetadas por inundações, deslizamentos e outras consequências das fortes chuvas que têm caído nos últimos dias, o estado do Rio Grande do Sul se prepara para a chegada de uma nova frente fria nesta quinta-feira.

De acordo com a Metsul, o sistema frontal se desloca pelo estado e deve agravar a já dramática situação enfrentada pelos moradores, pois deve trazer mais chuvas fortes e tempestades localizadas.

Me espanta o silêncio sobre o caos que está aqui no Rio Grande do Sul.



A situação está CAÓTICA. Toda ajuda é bem vinda.



Segundo os meteorologistas, a frente fria vai encontrar ar muito quente e úmido em altitude, o que favorece a formação de nuvens capazes de gerar fortes precipitações, temporais de vento e até granizo.

Alguns municípios que até agora foram poupados do excesso de chuva, no noroeste do estado, devem ser atingidos pelos temporais previstos para hoje e os próximos dias.

A previsão é de que o ar frio fique estacionado no norte do Rio Grande do Sul, divisa com Santa Catarina, e não consiga romper o bloqueio atmosférico de ar quente que cobre a região central e sudeste do país.

EM SP

O estado de São Paulo, Rio de janeiro e Minas não devem ser afetados pelo novo sistema e seguem com calor intenso e anormal para o mês de maio, com grandes chances de bater o recorde de temperatura nos próximos dias.

No noroeste do estado de São Paulo, algumas cidades têm previsão de atingir até 38ºC de temperatura máxima nos próximos dias.