Imagens mostram o desastre que as chuvas causaram em 143 cidades do Rio Grande do Sul

Enchente no Rio Grande do Sul

Subiu para 13 nesta segunda-feira o número de vítimas fatais das enchentes provocadas pelas fortes chuvas que assolam todo o estado do Rio Grande do Sul.

De acordo com balanço da Defesa Civil do Estado divulgado nesta quinta-feira, pelo menos 21 pessoas continuam desaparecidas em função das inundações e deslizamentos que afetaram 143 cidades do todo o estado.

OS ANIMAIS NAS ENCHENTES

UMA TRAGÉDIA TBÉM PARA ELES



A tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, ao que tudo indica, terá dimensões nunca antes vistas.



Além dos enormes danos aos humanos, as criações de animais também sofrem muito.



As imagens do vídeo mostrem o… pic.twitter.com/qBpAnqVil5 — Roberto Bertholdo (@rbertholdo) May 2, 2024

As fortes chuvas afetaram especialmente as áreas mais populosas, como a região metropolitana de Porto Alegre e as regiões de Central, dois Vales e Serra.

O último boletim divulgado pela Defesa Civil mostra também que 44,6 mil pessoas foram atingidas e que o estado tem no momento 8,3 mil desabrigados.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, qualificou a situação como “o maior desastre do estado”. “Nós não teremos capacidade de fazer todos os resgates, porque está muito mais disperso nesse evento climático que a gente está vivenciando. E com dificuldades, porque ali as chuvas não cessam. O estado tem tido dificuldades para acessar as localidades”, disse Leite.

Que coisa triste, meu Deus do céu



Eu espero que todo mundo que esteja fazendo piada com a situação do Rio Grande do Sul veja esse vídeo e repense pic.twitter.com/5E4DGleHSO — O Bon Vivant MuitoHumilde (@muitohumildee) May 2, 2024

Para tornar a situação ainda mais dramática, a meteorologia prevê para hoje a chegada de uma nova frente fria no estado, que deve trazer ainda mais chuva, temporais de vento e granizo para dezenas de cidades já atingidas por inundações e deslizamentos.

Veja mais imagens da situação de algumas localidades no estado:

IMAGENS DAS ENCHENTES RS



As imagens que chegam do Rio Grande do Sul são impressionantes e mostram a dimensão dos perigos que as pessoas estão passando e das enormes perdas.



No vídeo, quem descreve a situação desesperadora é a prefeita de Sinimbu, Sandra Backs. pic.twitter.com/EBb1mOgDrf — Roberto Bertholdo (@rbertholdo) May 2, 2024

Rio Grande do Sul - Situação entre Dona Francisca e Agudo, Rio Grande do Sul. pic.twitter.com/LyJBUR3uzQ — Maria P (@damadanoite14) May 2, 2024

Porque ninguém está falando do Rio Grande do Sul? pic.twitter.com/nRCu3F6xkq — Macedônia🇲🇰🇷🇺🇮🇷 (@Ag1899Aguiar) May 2, 2024

Maior enchente já registrada na minha cidade no Rio Grande do Sul tive que socorrer os bichinhos da minha cunhada pic.twitter.com/oKefGh7aJA — henrique Rhoden (@henriqueRhoden3) May 1, 2024

🇧🇷💧💦🌨🚨#Brasil Situação complicada ontem à noite em Lajeado, no Rio Grande do Sul, devido à enchente do rio Taquari que inundou a BR-386. Pela primeira vez na história, as medições do rio ultrapassaram os 30 metros. pic.twitter.com/mKZibJudWl — Sionista e monoteísta.🇧🇷🇮🇱🇺🇸 (@patriota_833) May 2, 2024