Não é surpresa para ninguém que nos últimos anos a inteligência artificial tenha conseguido se posicionar e revolucionar múltiplas indústrias, disciplinas e até mesmo nossa vida diária. Sua expansão tem sido exponencial e espera-se que até 2030 contribua com até 15,7 trilhões de dólares para a economia global, principalmente nos setores de serviços e manufatura. Também são projetados grandes avanços na medicina, incluindo diagnósticos e tratamentos personalizados, melhorias na tecnologia de veículos autônomos, entre outros.

Além das empresas, os avanços tecnológicos também acabam impactando no cotidiano das pessoas. A longo prazo, eles nos mudam e ajustam nossos costumes para novos modelos socialmente aceitos. Por isso, fazer a pergunta: "Como as interações humanas mudarão nos próximos 50 anos?", parece ser uma questão relevante nesta agitada era de inovações. E como também não somos adivinhos, deixaremos a responsabilidade de responder aos nossos três amigos chatbots: ChatGPT, Gemini e Copilot.

IA Perguntas misteriosas

Como serão alteradas as interações humanas nos próximos 50 anos de acordo com o Copilot?

De acordo com a inteligência artificial da Microsoft, "a IA tem o potencial de melhorar nossos relacionamentos pessoais ao facilitar a comunicação e a personalização. No entanto, também devemos estar cientes dos desafios e riscos associados ao seu uso. Manter um equilíbrio entre a tecnologia e as conexões humanas é fundamental para um futuro harmonioso".

Nesse sentido, ao ser consultado sobre uma projeção de 50 anos, sua resposta deixou muito a desejar, baseando-se em outras notícias da web para formulá-la. "A maioria dos especialistas antecipa que as opções de trabalho gratificante serão numerosas. Aqueles indivíduos, organizações e comunidades que desenvolverem novas habilidades prosperarão", ele explica.

Além disso, acrescenta que "o futuro do trabalho deve respeitar limites essenciais para evitar consequências negativas, como a sustentabilidade ambiental, o uso seguro de tecnologias avançadas, a satisfação das necessidades básicas humanas e a preservação da saúde mental e da coesão social".

O Copilot também afirma que estamos entrando em uma era em que a economia estará baseada no cuidado, no fortalecimento das relações humanas e no apoio a diversos grupos sociais. Existirão "Indústrias Regenerativas" para garantir a sustentabilidade em todas as áreas, incluindo agricultura orgânica, aquicultura regenerativa e restauração de áreas urbanas.

"Avanços como inteligência artificial, realidade virtual e conectividade global mudarão a forma como nos comunicamos, trabalhamos e vivemos. Além disso, mudanças sociais, como a aceitação da diversidade e igualdade de gênero, também influenciarão nossas interações diárias", conclui a IA.

Como as interações humanas mudarão nos próximos 50 anos de acordo com o Gemini

Embora não seja possível prever mudanças significativas na sociedade com grande certeza, "é possível identificar algumas tendências potenciais que poderiam moldar o futuro da interação humana", responde o Gemini, a IA do Google.

"É provável que a tecnologia continue desempenhando um papel cada vez mais importante na forma como interagimos uns com os outros. O surgimento das redes sociais já transformou a maneira como nos comunicamos e nos conectamos com os outros, e é provável que essa tendência continue no futuro", indica.

Acrescentando que "o desenvolvimento de novas tecnologias, como a realidade virtual e a realidade aumentada, pode ter um impacto ainda mais profundo em nossas interações, criando novas formas de nos conectarmos e experimentarmos o mundo ao nosso redor".

À medida que o mundo se torna cada vez mais globalizado, é provável que tenhamos mais interações com pessoas de diferentes culturas e origens. As guerras e os conflitos podem levar ao deslocamento de pessoas e criar novas barreiras entre os grupos", explica Gemini.

Desta forma, a IA do Google resume que a tecnologia, as mudanças sociais e econômicas e os eventos geopolíticos serão fatores-chave nos próximos 50 anos, especialmente quando se trata de interação humana.

Ao lado disso, acrescente a esta lista o auge da inteligência artificial, com chatbots realistas que poderiam fornecer companhia ou assistência, o contínuo crescimento da Internet que poderia levar a novas comunidades e, "em última análise, o futuro da interação humana está em nossas mãos. Ao estarmos cientes das tendências que moldam nosso mundo, podemos trabalhar juntos para criar um futuro no qual todos possamos prosperar".

Como as interações humanas mudarão nos próximos 50 anos de acordo com o ChatGPT

Por último, foi a vez da inteligência artificial criada pela OpenAI. Sua resposta? "Prever como as interações humanas mudarão nos próximos 50 anos é complexo, mas podemos especular sobre algumas tendências com base nos avanços atuais".

Assim, alguns mencionam a tecnologia de realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR), pois "poderia transformar as interações, permitindo que as pessoas se conectem de maneiras que imitam a presença física, apesar de estarem separadas geograficamente. Isso poderia tornar as reuniões virtuais mais imersivas e pessoais".

Depois, refere-se à inteligência artificial, que provavelmente desempenhará um papel cada vez mais significativo na forma como interagimos. "Os assistentes de IA podem vir a mediar nossas comunicações, ajudando-nos a gerenciar nossos relacionamentos ou até mesmo a simular interações sociais para aqueles que estão isolados", acrescenta.

No entanto, "as normas sociais e expectativas em torno da comunicação podem mudar significativamente, especialmente na forma como as gerações mais jovens percebem a amizade e outras relações pessoais. Isso poderá influenciar a frequência, modalidade e profundidade de nossas interações. A chave será como a sociedade decide enfrentar esses avanços tecnológicos e os desafios que apresentam", conclui o ChatGPT.