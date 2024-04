Mortos em carro: família acredita que empresários pararam em posto para descansar na volta de viagem

Familiares dos empresários Renato Dias de Oliveira, de 33 anos, e Bianca Alves Francisco de Oliveira, de 28, que foram achados mortos dentro de um carro na Rodovia Régis Bittencourt, em Cajati, na região do Vale do Ribeira, em São Paulo, acreditam que eles pararam no posto de combustíveis para descansar. O casal tinha viajado a passeio para a Argentina e voltava para São Carlos, no interior paulista, onde morava.

Uma prima de Bianca, Isabela Francisco dos Santos, de 23 anos, contou que conversou pela última vez com a empresária antes da viagem, no dia 9 de abril. “Quando eu falei com ela pela última vez por chamada, ela disse que faria uma viagem e que quando retornasse ela via um processo que eu precisava”, relatou a jovem ao site G1. Ela ressaltou que eles “viajavam sempre que podiam”.

As vítimas foram achadas sem vida na tarde de domingo (28), quando a Polícia Militar Rodoviária recebeu uma denúncia. Ao chegar no local, os agentes já encontraram o casal desacordado dentro do veículo, um Hyundai Tucson. Os PMs tiveram que quebrar os vidros para conseguir abrir o carro, que estava ligado e com o ar-condicionado ativo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas os socorristas atestaram que o casal já estava morto. A suspeita é que o casal tenha sido vítima de intoxicação por monóxido de carbono.

O caso passou a ser investigado e a polícia recebeu a informação de que o carro parou no posto por volta da meia-noite de sábado (27). O resgate só foi efetuado por volta das 15h de domingo.

Os agentes destacaram que as vítimas não tinham sinais de violência e, como o carro seguia ligado, a suspeita é de morte por asfixia. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), que fará exames para atestar as causas das mortes.

A previsão é que os corpos sejam enterrados nesta terça-feira (30), no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos.

O caso foi registrado na Delegacia de Cajati, que também requisitou uma perícia no veículo.

Quem eram as vítimas?

O casal administrava o restaurante “MacarroNato”, que é especializado em massas, em São Carlos. Bianca, além de empresária, também atuava como advogada e obteve sua carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no ano passado.

Familiares contaram que o casal era muito próximo e não demonstravam problemas no relacionamento, que já vinha de longa data. Eles tinham feito a viagem para a Argentina, por onde passaram por várias cidades.

“Fazia tempo que eles estavam juntos. O Renato sempre cuidando da minha prima como uma princesa”, afirmou Isabela. A jovem ressaltou que o casal “tinha uma vida boa”, pois era extremamente esforçado e trabalhador.