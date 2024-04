Lotofácil desta segunda-feira saiu para apenas um apostador de Santa Catarina

Diferentemente do que ocorreu no sorteio de sábado, quando sete apostadores dividiram o prêmio, a Lotofácil de ontem teve apenas um ganhador. O sortudo fez sua aposta na pequena cidade de Xaxim, no estado de Santa Catarina e vai levar para casa a bolada de R$ 1.237.458,65.

Os números sorteados nesta segunda-feira foram:

02, 04, 05, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25

Na faixa dos 14 acertos, 321 apostas foram premiadas com R$ 1.154,72 cada; já na faixa dos 13 acertos, 10.485 apostas ganharam, cada uma, R$ 30.

Hoje também tem sorteio da Lotofácil, a partir das 20h. O prêmio estimado para quem acertar todas as dezenas sorteadas é estimado, segundo a Caixa, em R$ 1,7 milhão.

A aposta simples custa R$ 3 e para concorrer ao sorteio desta terça-feira deve ser feita até 19h pelo aplicativo da Caixa ou nas casas lotéricas.

Quina continua acumulada para o sorteio de hoje

A Quina continua com seu prêmio acumulado. No sorteio desta segunda-feira, nenhuma aposta acertou as cinco dezenas e a loteria retorna hoje prometendo pagar R$ 3,2 milhões a quem acertar os números da loteria.

Os números sorteados no sorteio desta segunda-feira foram:

25, 31, 39, 49, 76