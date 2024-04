Laudo revela a causa da morte do publicitário que sumiu após sair de sauna gay, no Centro de SP

O laudo pericial apontou que o publicitário Yuri Castro, de 23 anos, morreu em função de múltiplas lesões, que resultaram em um politraumatismo. O rapaz desapareceu após ir a uma sauna gay no Largo do Arouche, no Centro de São Paulo, e foi identificado por familiares no Instituto Médico Legal (IML) dias depois. A Polícia Civil segue investigando o caso como morte suspeita.

Conforme revelado pelo site UOL, o resultado do laudo revela que Yuri sofreu várias lesões ao mesmo tempo em mais de um órgão, o que configura o politraumatismo.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Campos Elíseos, mas as investigações foram transferidas para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os policiais buscam imagens de câmeras de segurança de comércios e prédios que ficam nas imediações da sauna gay e também já iniciaram as oitivas de testemunhas. Além disso, os agentes aguardam os resultados de laudos complementares que foram solicitados.

Pai de Yuri, Antonio Castro afirmou, em entrevista ao programa “Brasil Urgente”, da TV Bandeirantes, que tem certeza de que o filho foi morto por alguém e cobrou respostas. “Espero que com o meu filho seja feita justiça”, disse o genitor.

Relembre o caso

Conforme o boletim de ocorrência, Yuri esteve no Hotel Chilli e sumiu na madrugada do último dia 22 de abril. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o resgatou na Rua General Osório, na região Santa Ifigênia, a mais ou menos 900 metros da sauna gay.

O rapaz foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vergueiro, na Liberdade, mas teve a morte confirmada. A família procurava pelo rapaz e identificou o corpo dele no IML no último dia 24.

Em entrevista ao site UOL, o dono do Hotel Chilli negou que a morte do publicitário tenha alguma relação com a visita dele ao estabelecimento. “Estamos muito tristes com o falecimento do Yuri. Desejamos aos amigos e familiares, os nossos mais sinceros sentimentos”, destacou Douglas Drumond.

O empresário afirmou que tem sofrido ataques nas redes sociais de pessoas dizendo que Yuri foi destratado na sauna e agredido por um segurança, mas o dono negou e ressaltou que colabora com as investigações policiais.

Confusão em sauna gay

Em um áudio, divulgado pela rádio “BandNews FM”, um segurança da sauna disse que Yuri o procurou naquela ocasião, dizendo que estava “sendo perseguido” e que teria acionado a polícia. Depois disso, o publicitário teria saído correndo do estabelecimento e seguido para o Terminal Amaral Gurgel, que fica a 400 metros do Hotel Chilli.

O segurança disse que foi atrás do rapaz e o abordou, já que Yuri tinha deixado uma dívida de cerca de R$ 700 na sauna. Assim, o homem disse que o segurou pelo pescoço e o levava de volta ao estabelecimento, momento em que o jovem ficou “agressivo e transtornado”. Eles entraram em luta corporal, mas Yuri conseguiu escapar e não foi mais visto por ele.

Questionado a respeito da perseguição do segurança ao rapaz, Drumond negou que seus funcionários recebam ordens para perseguir e agredir clientes devedores.