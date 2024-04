Justin Bieber terminou com a Hailey? As preocupantes fotos dele chorando

Justin Bieber deixou todos os seus fãs preocupados e se perguntando o que está acontecendo em sua vida pessoal, depois de uma série de fotos em seu Instagram que chamaram a atenção durante o fim de semana. Em um impulso de mostrar sua intimidade, o cantor posou jogando golfe, dirigindo e até chorando diante da câmera.

Imediatamente, a publicação recebeu mais de 5 milhões de curtidas e milhares de comentários de internautas fazendo teorias sobre o que poderia estar acontecendo nos bastidores.

A preocupante foto de Justin Bieber da qual todos estão falando

O canadense abre o carrossel de seu perfil mostrando um novo visual, posando com uma barba desalinhada e longa nunca antes vista nele, enquanto em outras olha sério para a câmera, parece emocionado e chorando, deixando apenas um sorriso no final.

Isto foi acompanhado por outra publicação no dia seguinte, onde também joga golfe, experimenta vários tênis de cores diferentes, fuma, exibe seus shows musicais e mostra parte de sua rotina diária.

Justin Bieber apareceu chorando em seu perfil Instagram (@justinbieber/Instagram)

Os usuários afirmam que isto pode ser devido a uma crise com Hailey Bieber, uma vez que as últimas aparições públicas do casal têm sido carregadas de frieza, enquanto o próprio pai da modelo pedia “orações” por eles. Durante a atuação do artista no Coachella, ele não usava a sua aliança de casamento e não foi visto interagindo com ela, embora estivesse entre a multidão do festival.

O que levanta suspeitas sobre esta teoria é que a própria modelo comentou a imagem em que ele aparece chorando, chamando-o de “um belo chorão”, o que indicaria que eles não estão distantes.

Justin não adicionou contexto a nenhuma de suas postagens nem ofereceu explicação sobre suas lágrimas, o que despertou mensagens de todos os tipos: “Não gosto de te ver chorar, isso parte minha alma”; “É um sinal de que precisa de ajuda”; “Você está bem?”; “Espero que esteja bem, odeio ver lágrimas escorrendo pelo seu rosto”; “Essa imagem me destrói”; foram parte dos comentários.