Garçom suspeito de matar vereador disse à polícia que ‘não se recordava’ do crime; motivação é mistério

O garçom Antônio Charlan Rocha Souza, de 34 anos, que é suspeito de um ataque que terminou com a morte do vereador César Araújo Veras (PDT), de 51 anos, na cidade de Camocim, no Ceará, disse à polícia que “não se recordava” do crime. Um vídeo mostrou o momento em que ele cortou a garganta do parlamentar com uma faca em um restaurante e depois ainda feriu outras duas pessoas (assista mais abaixo).

“O autor afirmou que não recordava dos fatos. Chegou-se à conclusão, a princípio, de que não há vínculo pessoal, algum link, entre autor e vítima. Porém, já está bastante claro a autoria e a materialidade do crime”, contou delegado Marcos Aurélio França, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Região Norte, em entrevista ao site G1.

“A gente espera que, no decorrer da investigação, nós tenhamos bem clara a motivação, o que levou esse garçom a perpetrar esse bárbaro crime”, ressaltou o investigador.

O Tribunal de Justiça do Ceará também informou que o garçom trabalhava há 13 anos no restaurante e não tinha desavença com as vítimas. Ao ser preso, Souza disse que viu a faca quando parou para beber água e depois teve um apagão. Ele só voltou a si quando foi parado e questionado pelos policiais sobre o crime.

Na segunda-feira (29), o garçom passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil e sem chance de defesa e duas tentativas de homicídio qualificado.

A defesa de Souza não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Relembre o caso

O caso aconteceu por volta das 13h30 do último domingo (28). O vereador tinha acabado de chegar ao restaurante, acompanhado de uma mulher, e se dirigiu para uma das mesas. Instantes depois, o garçom se aproximou pelas costas do parlamentar e o cortou no pescoço.

Na sequência, o garçom foi até outra mesa, onde esfaqueou Fábio Roberto de Castro, de 55 anos, que é cliente do restaurante. Antes de fugir, ele ainda feriu Euclides Oliveira Neto, de 56, dono do estabelecimento, na região do abdômen.

As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Deputado Murilo Aguiar, mas o vereador não resistiu. Já o cliente e o dono do restaurante receberam os primeiros cuidados no local e depois foram transferidos para a Santa Casa de Sobral, onde permanecem internados. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde deles.

O garçom fugiu após o ataque, mas foi preso no Bairro Tijuca, quando tentava deixar a cidade Camocim. De acordo com a Secretaria de Segurança do Ceará (SSPDS), ele levava a faca usada no crime, que foi apreendida e encaminhada para perícia.

Quem era o vereador?

O vereador César Araújo Veras cumpria seu terceiro mandato na Câmara Municipal de Camocim. Ele era filiado ao PDT desde 2021 e chegou a presidir a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da cidade.

Formado em administração de empresas, ele era casado e deixou dois filhos. A Câmara Municipal de Camocim lamentou a morte do político e decretou luto de sete dias.

O corpo do parlamentar foi sepultado no fim da tarde de segunda-feira, no Cemitério São José.