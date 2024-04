Europa Clipper: a nave da NASA que levará uma mensagem gravada sobre a água para Júpiter

Estamos diante de uma nova era na história da exploração espacial. Com a entrada de empresas privadas como a SpaceX, a agência espacial da NASA reenfocou seus projetos para realizar coisas cada vez mais audaciosas ou inesperadas. Não apenas temos o projeto Artemis que busca levar o homem de volta à Lua, mas também a missão de chegar a Marte e agora estamos prestes a enviar uma mensagem sobre a água a uma lua congelada de Júpiter. Esta é a história do Europa Clipper.

Em linhas gerais, em outubro de 2024, a nave espacial Europa Clipper da NASA embarcará em uma jornada épica em direção a Europa, não o continente, mas sim a lua de Júpiter coberta de gelo, tudo com um objetivo peculiar, levar a palavra "água" até esse astro coberto por esse elemento. Tão romântica e estranha quanto a ideia soa.

Europa Satélite

No passado, já falamos em várias ocasiões sobre Europa e como tem sido objeto de fascínio para a comunidade científica ao longo dos anos, mas agora as coisas serão levadas a um novo nível.

Uma vez que a Europa Clipper levará uma mensagem gravada a laser celebrando nossa conexão com essa lua através da água, um elemento essencial para a vida como a conhecemos.

Esta mensagem não é apenas uma saudação, mas também uma tentativa de construir pontes entre culturas e civilizações, seja o que for que possa existir ou habitar do outro lado do Sistema Solar.

A Europa Clipper da NASA leva água como mensagem universal

Um extenso artigo dos amigos do Space.com relata em grande profundidade todos os detalhes sobre esta missão do Europa Clipper e sua peculiar mensagem gravada a laser, foi projetado por uma equipe internacional liderada em parte pelo próprio autor do relatório mencionado: Douglas Vakoch, presidente da METI International (Messaging Extraterrestrial Intelligence), uma organização dedicada à busca por inteligência extraterrestre.

Ao lado das linguistas Sheri Wells-Jensen e Laura Buszard-Welcher, a equipe do METI compilou gravações de áudio da palavra "água" em 103 idiomas diferentes. Essas palavras foram transformadas em formas de onda que foram posteriormente gravadas em uma placa de metal que protege os componentes eletrônicos da nave espacial da intensa radiação de Júpiter.

No final, a Europa Clipper levará esta mensagem em uma placa peculiar que, mesmo em seu design 100% humano, parece algo próprio de uma cultura alienígena vista em um filme de ficção científica:

NASA Europa Clipper

A mensagem da nave Europa Clipper da NASA vai além das simples palavras. Também inclui uma representação visual das longitudes de onda dos componentes da água, hidrogênio e oxigênio, elementos cruciais para a busca de vida no universo.

Além disso, aproveitando a viagem, presta homenagem ao astrônomo Carl Sagan e ao pioneiro do SETI (antecessor do METI) Frank Drake, ao incluir a famosa equação de Drake, que estima o número de civilizações extraterrestres comunicativas na galáxia.

A Europa Clipper levará uma mensagem que será lida em um futuro distante demais

Embora a equipe do Europa Clipper reconheça que a mensagem só fará sentido para alguém que já esteja familiarizado com os conceitos científicos e linguísticos que contém, eles fizeram um esforço incluindo uma representação pictórica da linha de hidrogênio, uma frequência utilizada nos primeiros experimentos SETI.

No entanto, é provável que, se alguma civilização externa encontrar essa placa, seja daqui a muitos anos. Funciona principalmente como um símbolo da nossa busca constante por vida extraterrestre.

Mas quem sabe. Talvez no final este cartão chegue a um destinatário inesperado.