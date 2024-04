Apostou na Lotofácil? Veja resultado do sorteio 3092 desta terça-feira

Quem apostou na Lotofácil nesta terça-feira pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Lotofácil desta terça-feira:

01, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25

Prêmio saiu em Xaxim, SC, nesta segunda-feira

Diferentemente do que ocorreu no sorteio de sábado, quando sete apostadores dividiram o prêmio, a Lotofácil de ontem teve apenas um ganhador. O sortudo fez sua aposta na pequena cidade de Xaxim, no estado de Santa Catarina e vai levar para casa a bolada de R$ 1.237.458,65.

Quina paga R$ 3,2 milhões

A Quina continua com prêmio acumulado e promete pagar R$ 3,2 milhões a quem acertar as cinco dezenas da loteria.

Os números sorteados para a Quina são: