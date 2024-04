Vídeo: reação de Landy Párraga quando viu assassinos entrarem em restaurante

O momento em que assassinaram a tiros Landy Párraga, ex-candidata a Miss Equador, no domingo, foi registrado pelas câmeras de segurança do restaurante onde ela e seu parceiro estavam.

ANÚNCIO

Foi ao meio-dia de domingo quando a jovem de 23 anos estava em uma cevicheria de um shopping em Quevedo. Na verdade, ela mesma havia postado um storie no Instagram no qual revelava o local onde iria comer.

Post momentos antes do assassinato Instagram

Nas redes sociais circulam imagens desses segundos de terror. Landy, juntamente com seu namorado, estavam se preparando para se sentar em uma mesa. Eles estavam a poucos passos da porta de entrada.

Recomendados

Antes de se sentar, Párraga percebeu que alguns homens entraram com uma atitude que a alertou. Aparentemente, no meio da multidão, ela quis proteger seus pertences diante da presença dos homens no local. Ele virou as costas para eles.

Esses criminosos estavam com suéteres, toucas e máscaras. É assim que aparece no vídeo. Não há áudio, mas parece que algumas palavras foram ditas para Landy, que se virou e um deles já estava apontando a arma para ela.

Imagens da câmera de segurança do local onde foi assassinada Landy Párraga Instagram

Imagens da câmera de segurança do local onde foi assassinada Landy Párraga Instagram

Imagens da câmera de segurança do local onde foi assassinada Landy Párraga Instagram

Em questão de segundos, o assassino disparou vários tiros contra o corpo da modelo. Até se aproximou dela, já caída no chão, para terminar de descarregar a arma.

Ao mesmo tempo, outro homem na porta estava apontando para onde a jovem estava. Ele também se aproximou do corpo de Landy para atirar nele.

Os assassinos da modelo fugiram do local.

Quem ficou no local foi o namorado de Landy, o cirurgião plástico Jose Luis Betancourt, que em vídeos posteriores ao incidente foi visto em choque diante da cena sangrenta.

Na instituição, a Polícia Nacional e pessoal do Instituto de Medicina Legal chegaram para realizar a remoção do cadáver.

A Procuradoria Geral do Estado abriu uma investigação sobre o crime da modelo. Como primeiras ações, a Procuradoria ordenou as diligências iniciais para determinar os responsáveis pelo ataque.

Com as imagens circulando nas redes sociais e outros elementos, os investigadores buscam obter pistas e detalhes dos agressores e sua rota de fuga.

Landy morava em Santo Domingo e tinha ido para Quevedo para assistir ao casamento da ex-vice-prefeita de Los Ríos, Jhoa Chon-Qui.