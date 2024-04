Dormir de conchinha com o seu parceiro: estes são os cinco benefícios para a mulher

Dormir em casal é uma das coisas mais prazerosas quando se compartilha a vida com alguém que se ama. Ir para a cama acompanhado tem grandes benefícios, tanto para a saúde quanto para o relacionamento que ambos têm, como revelaram alguns estudos publicados ao longo desta década. Muitas mulheres adoram dormir abraçadas, pois se sentem mais seguras.

Em 2014, a jornalista do Wall Street Journal, Andrea Petersen, juntamente com uma equipe de cientistas do sono, investigaram o impacto de compartilhar a cama ao dormir e descobriram que isso pode até mesmo proporcionar mais anos de vida em comparação com aqueles que dormem sozinhos.

De acordo com esta pesquisa, "dormir acompanhado proporciona uma sensação de segurança, o que reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Compartilhar uma cama pode reduzir as citocinas, relacionadas à inflamação, e aumentar a oxitocina, conhecida como o hormônio do amor que é conhecido por aliviar a ansiedade e é produzido na mesma parte do cérebro responsável pelo ciclo do sono".

Sonhar enquanto está abraçado(a) com seu parceiro "alivia o estresse, a ansiedade e nos proporciona uma sensação de segurança que nos ajuda a descansar melhor", de acordo com um estudo da Universidade de Pittsburgh. Mas também fazê-lo em certa posição pode trazer ainda mais benefícios.

A mesma casa de estudos indicou que dormir abraçados na posição de ‘conchinha’ pode promover um sono mais profundo e reparador. Eles descobriram que o contato físico durante o sono está associado a uma melhor qualidade do sono, o que pode contribuir para que as mulheres se sintam mais descansadas e rejuvenescidas ao acordar.

No entanto, isso não é tudo, o contato físico durante o sono pode fortalecer o vínculo emocional entre os casais. Um estudo publicado na revista "Archives of Sexual Behavior" em 2014 descobriu que os casais que relataram mais contato físico durante o sono também relataram níveis mais altos de satisfação no relacionamento e uma maior intimidade emocional.

Quando se dorme em ‘conchinha’, essa postura pode ajudar a reduzir a dor física. A pressão suave do corpo do parceiro pode proporcionar um efeito de alívio da dor. Além disso, a liberação de hormônios como a oxitocina e a endorfina durante o abraço pode atuar como analgésico natural, ajudando a aliviar a dor muscular e reduzir a sensibilidade à dor em geral.

Um estudo publicado em ‘Frontiers in Psychiatry’ em 2019 descobriu que o contato físico, como abraços, pode reduzir a percepção da dor e melhorar o limiar de dor nas pessoas. Isso pode ser benéfico para as mulheres que experimentam dor menstrual ou outras desconfortos físicos durante a noite.